Condividi su

Zecchino D’Oro 2019: ospiti e anticipazioni serate. I partecipanti

Nelle giornate del 4, 5, 6 e 7 dicembre 2019 torna in tv il più amato e seguito festival musicale dedicato ai più piccoli: lo Zecchino D’Oro 2019, giunto già alla sua sessantaduesima edizione. Allo conduzione della gara troviamo – per la prima volta in accoppiata – Antonella Clerici e Carlo Conti, con quest’ultimo che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico, mentre la direzione musicale è stata affidata al maestro Beppe Vessicchio. Sabrina Simoni confermata al timone del Coro dell’Antoniano e Maurizio Pagnussat alla regia. A seguire, tutto ciò che c’è sapere sulla gara.

Programma, anticipazioni e ospiti

Sono dodici le canzoni in gara e ben sedici i piccoli cantanti – con età media di 5 anni – che daranno vita alla 62° edizione dello Zecchino d’Oro. I primi 6 pezzi verranno ascoltati il 4 dicembre, i restanti 6, invece, nella giornata seguente, giovedì 5 dicembre. Venerdì 6 dicembre verranno riascoltate tutte e 12 le canzoni in gara, ma in un formato ristretto. Questi primi tre appuntamenti verranno presentati dalla Clerici e mandati in onda in fascia pomeridiana, mentre la serata finale – quella del 7 dicembre in cui tutti i pezzi verranno eseguiti dal vivo e con l’ausilio del Coro dell’Antoniano – verrà trasmessa sempre su Rai 1 ma in prima serata e alla conduzione, come già detto, sarà presente anche Carlo Conti.

Sempre per quanto riguardo la finalissima – che a differenza delle scorse edizioni troverà luogo nell’ampia cornice dell’UnipolArena di Bologna – la classica giuria di bambini fra gli 8 e i 12 di età, verrà affiancata da una seconda giuria formata da volti più o meno conosciuti del piccolo e grande schermo, quali Alberto Urso, Benji e Fede, Claudia Gerini, Ficarra e Picone, Giovanni Allevi, Laura Chiatti e Luciana Littizzetto, che avranno dunque il compito, assieme ai loro piccoli colleghi di serata, di designare il vincitore dello Zecchino d’Oro 2019.

Zecchino d’Oro 2019: i 16 partecipanti e le 12 canzoni in gara

Come già annunciato nei giorni scorsi e riportato da trendit.it, ecco di seguito i titoli delle 12 canzoni in gara e i nomi dei relativi autori e interpreti dell’edizione 62 dello Zecchino d’Oro.

“ Acca ” di Flavio Careddu, Irene Menna, Alessandro Visintainer; canta Rita Longordo

” di Flavio Careddu, Irene Menna, Alessandro Visintainer; canta Rita Longordo “ Skodinzolo” di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Gianfranco Fasano, Giuseppe De Rosa; canta Francesca Larocca

di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Gianfranco Fasano, Giuseppe De Rosa; canta Francesca Larocca “Il bombo” di Alberto Pellai, Angelo Ceriani, Paolo D’Errico; cantano Nicole Curatolo e Zeno Gregorio Nigido

di Alberto Pellai, Angelo Ceriani, Paolo D’Errico; cantano Nicole Curatolo e Zeno Gregorio Nigido “ Tosse ” di Antos Zarrillo Maietta ; canta Nausica Speranzini

” di Antos Zarrillo Maietta ; canta Nausica Speranzini “ I pesci parlano ” di Valerio Ciprì, Valerio Baggio; cantano Matilde Gazzotti e Giulia Rizzo

” di Valerio Ciprì, Valerio Baggio; cantano Matilde Gazzotti e Giulia Rizzo “ Non capisci un tubo” di Flavio Careddu, Carmine Spera, Giuseppe De Rosa; canta Gabriele Tonti

di Flavio Careddu, Carmine Spera, Giuseppe De Rosa; canta Gabriele Tonti “ Un principe blu” di Flavio Careddu, Carmine Spera; canta Luna Massari

di Flavio Careddu, Carmine Spera; canta Luna Massari Mettici la salsa!” di Francesca Negri, Stefano Fumagalli, Federica Spreafico; canta Alessia Mirra

di Francesca Negri, Stefano Fumagalli, Federica Spreafico; canta Alessia Mirra “Sono Felice” di Maria Elena Rosati, Lorenzo Tozzi; canta Alessia Cecere

di Maria Elena Rosati, Lorenzo Tozzi; canta Alessia Cecere “ O tucano goleador” di Luca Tozzi, Nadia Borgognoni; canta Claudio Rosati

di Luca Tozzi, Nadia Borgognoni; canta Claudio Rosati “ L’inno del girino” di Silvestro Longo, Fagit; cantano Carlo Antonio Fortino, Irene Lucarelli e Martina Sisto

di Silvestro Longo, Fagit; cantano Carlo Antonio Fortino, Irene Lucarelli e Martina Sisto “La memoria” di Alessandro Visintainer, Irene Menna; canta Asia Loi

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it