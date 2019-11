Condividi su

La Famiglia Von Trapp – Una Vita in Musica: trama, cast e anticipazioni

Siete in cerca di un film che sappia commuovervi? Allora La Famiglia Von Trapp – Una vita in Musica potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2015, in onda stasera 28 novembre 2019 alle 21.25 su Rai 1, è stata diretta da Ben Verbong, regista e sceneggiatore noto al grande pubblico per opere come Ein ganz normaler Tag, Sophie, Mona kriegt ein Baby, The Girl at the Bottom of the Sea, The Slurb e De Flat.

Il lungometraggio dai toni drammatici, sceneggiato da Chris Silber e Tim Sullivan, è stato prodotto da Herbert G. Kloiber e Rikolt von Gagern mentre le musiche sono a cura di Enis Rotthoff. Inoltre la storia è basata sul romanzo autobiografico del 1949 scritto dalla cantante austriaca Maria Augusta Trapp che ispirò il celebre Tutti insieme appassionatamente di Robert Wise. Ma vediamo insieme la sinossi!

La Famiglia Von Trapp – Una Vita in Musica: trama e anticipazioni

I membri della famiglia Von Trapp hanno vissuto grandi gioie e dolori. In particolar modo l’anziana Agathe ha dedicato la sua intera esistenza alla musica e decide di raccontare alla giovane nipote americana Kirsty la sua storia. La signora ricorda l’infanzia trascorsa in Austria con i suoi numerosi fratelli e sorelle e la sfrenata passione per il canto che ha avuto fin dalla tenera età.

Alla morte dell’adorata madre, la giovane aspirante artista si è dovuta occupare del padre Georg, veterano della Prima Guerra Mondiale. Successivamente l’uomo ritrova il sorriso grazie all’istitutrice Maria che gli fa battere di nuovo il cuore. Questi però sono anni difficili e violenti: Hitler infatti vuole annettere l’Austria alla Germania e in tutta la nazione si respira un’aria tesa e inquieta.

Il cast del film

In La Famiglia Von Trapp – Una Vita in Musica Matthew Macfadyen interpreta Georg mentre Eliza Bennett è Agathe. Rosemary Harris veste i panni di Agathe anziana, Yvonne Catterfeld quelli di Maria e Cornelius Obonya è Konrad. Johannes Nussbaum recita la parte di Sigi, Annette Dasch quella di Lotte Lehmann e Barbara M.Messner è Mathilde. Inoltre Brigitte Kren, Marco Dott, Lisa-Maria Trinkl e Luca Russegger sono rispettivamente Frau Mayer, Attorney, Agathe da piccola e Ruper da piccolo. Hanno partecipato al film anche Emanuel Promberger, Alisa Rotthaler e Helen Winter che sono Werner, Hedwig e Martina da piccoli. Franziska Lehfeldt è Johanna da bambina, Luna Cengu interpreta Maria da piccola e Emma Schwamberger è Rosemary da piccola.

Miriam Plasse ricopre il ruolo di Eleonore da bambina, Laura Lapuch quello di Hedwig e Isabella Holyst è Maria. Recitano in La Famiglia Von Trapp anche Finnian Hipper nei panni di Rupert, Christopher Hipper in quelli di Werner e Kitty Kratzer che è Johanna. Anika Baumgartlinger, Lara Weilharter e Philippa Mayr-Melnhof sono rispettivamente Martina, Rosemary ed Eleonore mentre Bettina Mittendorfer è la madre e Lauryn Canny è Kirsty. Robert Seeliger recita la parte di Marcus, Cosima Shaw quella di Carrie e Tom Strauss è lo zio di Rupert. Inoltre Elias Karl ricopre il ruolo di Sigi da piccolo e Gereon Kleiner quello di Bruno. Completano il cast del film: Martin Walch, Wolfgang Gotz, Jan Betke, Stefan Müller, Jasmin Kals, Giacomo Strasser, Christian Petersson e Moritz Fischer.

