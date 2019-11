Condividi su

The Transporter Legacy: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Amate i thriller ad alta tensione? Allora non fatevi scappare The Transporter Legacy. Il lungometraggio del 2015, in onda stasera 28 novembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stato diretto da Camille Delamarre, regista statunitense francese noto al grande pubblico per opere come The Blue Mauritius, Vire-moi si tu peux, Brick Mansions, Last Call e Le hors-champ.

La pellicola d’azione, prodotta da EuropaCorp e distribuita da Medusa, è il quarto film della saga ideata da Luc Besson e Robert Mark Kamen einoltre rappresenta anche un reboot della serie cinematografica. Ma vediamo insieme la sinossi!

The Transporter Legacy: trama e anticipazioni del film in tv

Il lungometraggio di Camille Delamarre è ambientato in Francia è segue le vicende di Frank Martin, autista molto particolare. L’uomo infatti porta da un posto all’altro qualsiasi cosa e proprio per questo viene pagato profumatamente dai suoi clienti. Lo scrupoloso professionista riesce sempre a concludere le proprie missioni dimostrando così di essere affidabile.

Tutto cambia quando decide di mettersi in affari con Anna, donna che lo trascina in una pericolosa fuga dopo una agitata rapina. Ben presto il protagonista di The Transporter Legacy si rende conto che l’enigmatica sconosciuta vuole in realtà il suo aiuto per uccidere Arkady Karasov, boss della mafia russa e spietato trafficante di esseri umani che per anni l’ha obbligata a prostituirsi. Riuscirà a portare a termine la pericolosa impresa il protagonista?

Il cast del film

In The Transporter Legacy Ed Skrein interpreta Frank Martin mentre Ray Stevenson è Frank Martin Sr. Loan Chabanol veste i panni di Anna e Gabriella Wright quelli di Gina.

Hanno partecipato al film anche Tatjana Pajković nel ruolo di Maria e Yu Wenxia in quello di Qiao. Infine Rasha Bukvic recita la parte di Arkady Karasov e Noémie Lenoir quella di Maissa.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it