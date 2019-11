Condividi su

EXCL Countdown: trama, trailer e cast del film. Quando esce

Amanti dell’horror gioite, recentemente è stata pubblicata una EXCL clip di Countdown. Il lungometraggio da brivido, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 21 novembre 2019, è stato scritto e diretto da Justin Dec, regista noto per opere come Rolling, Papers, Duel, Lazy Me e Talking Carl Talks Too Much.

L’inquietante pellicola, distribuita da Eagle Pictures, si è avvalsa della fotografia di Maxime Alexandre, le musiche di Danny Bensi e Daunder Jurriaans mentre il montaggio è stato affidato a Brad E. Wilhite. Ma qual è la sinossi di Countdown?

EXCL Countdown: trama del film. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Countdown, è programmazione al cinema dal 21 novembre 2019. Il terrificante film racconta le vicende di Quinn, brillante e volenterosa infermiera che sogna di fare carriera. La donna un giorno soccorre un teenager in ospedale che le confessa di essere in fin di vita. Il ragazzo infatti rivela alla giovane donna che ha scaricato un’applicazione capace di prevedere quanto tempo si ha a disposizione prima di lasciare il mondo terreno.

Incuriosita da quella dalla descrizione di quello che considera solo un gioco senza alcun rischio, Quinn lo scarica e con suo grande stupore scopre di avere solo tre giorni prima di esalare l’ultimo respiro. Seppur turbata dal countdown, l’infermiera non crede di essere in pericolo ma quando vede che lo sconosciuto spaventato dall’applicazione è davvero morto realizza che il conto alla rovescia non è fasullo. Riuscirà a salvarsi?

Il cast del film

In Countdown Elizabeth Lail interpreta Quinn Harris mentre Peter Facinelli veste i panni del dottore Sullivan, Dillon Lane quelli di Evan e Tichina Arnold è l’infermiera Amy. Jordan Calloway è Matt Monroe, Tom Segura recita la parte di Derek, Lana McKissack quella di Rachel e Anna Winters è Courtney. Nathan Moor ricopre il ruolo di Jack, Christina Pazsitzky e Brian Tran sono Krissy e Waiter. Inoltre Fanno parte del cast anche John Barbolla, Sammi Hanratty e Lora Lee.

Hanno partecipato a Countdown Valente Rodriguez che è Padre David, Louisa Abernathy che interpreta Talbot e Charlie McDermott che è Scott. Chuck Filipov veste i panni di Roberto, Jeannie Elise Mai in quelli di Allie e Ramsay Philips è Glenn. Inoltre Britt Rentschler recita nella parte di Rosie, Candice Daniels in quella dell’infermiera e Marisela Zumbado che è Kate. Jonny Berryman, Cornell Adams, John Bishop e Alle Zwolle sono rispettivamente Jeff, Dave, Gerry e una paziente. Anne McCarthy è la mamma di Evan, Alexander Dominguez interpreta Joe e Lisa Linke è Margot. Andrea Anders è Jamie Harris e Kevin William Paul è lo Youtuber. Matt Letscher ricopre il ruolo di Charlie, P.J. Byrne quello di Padre John.

Countdown: l’esclusiva clip e il trailer

Di seguito l’EXCL clip e il trailer di Countdown:

