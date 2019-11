Condividi su

The Weekend: nuovo album in arrivo, ecco le anticipazioni

Abel Tesfaye o più conosciuto come The weekend, la stella dell’R& B canadese, è tornato pubblicando il suo nuovo singolo Heartless. The weekend era fermo con la produzione dal marzo 2018 quando era uscito il suo EP dal titolo: My Dear Melancholy. Che questo singolo possa essere un’anticipazione di un nuovo album?

I rumors sulla possibile uscita di un nuovo album di The Weekend

Oltre al brano Heartless, rilasciato durante la notte del 26 Novembre, pare che il giovane cantante canadese abbia un altro pezzo pronto in rampa di lancio; si tratta del brano Blinding Lights. Questo brano è stato usato durante una pubblicità di una nota casa automobilistica tedesca con sede a Stoccarda, dove nello spot compare lo stesso The Weekend al volante della vettura. Tutto questo fermento di produzione e i post criptici pubblicati da Abel sui profili social fanno impazzire, per l’attesa e curiosità, tutti i suoi fan sparsi nel mondo. Ad aumentare la curiosità vi è il fatto che la testata TMZ ha reso pubblico un filmato dell’artista, probabilmente durante le riprese di un video musicale, nelle immediate vicinanze del Four Queens Casino nella via principale di Las Vegas. Nel video si riconosce Tesfaye mentre corre su Fremont Street; la cosa curiosa è che nelle riprese indossa un blazer rosso e un paio di occhiali da sole. Lo stesso outfit visto nelle clip dei due lavori precedenti, indizio che porta i fan a credere che dietro tutto questo ci sia un filo conduttore unico: l’atteso nuovo album.

Alcune curiosità che dovete assolutamente sapere sull’artista canadese

Le canzoni di The Weekend sono caratterizzate da vibrazioni elettro-pop (che richiamano molto gli anni ’80) in aggiunta all’uso del Synth, protagonista dei pezzi.

Per quanto riguarda la vita privata, Abel è stato fidanzato con Selena Gomez. Nel 2018 è tornato a frequentarsi con la sua prima fiamma: la modella Bella Hadid. Tesfaye è stato coinvolto in diverse questioni legali; infatti, nel 2015, è stato arrestato e poi condannato a 50 ore di servizio sociale per aver aggredito e preso a pugni un agente di polizia a Las Vegas.

