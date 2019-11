Condividi su

Matthew MacFadyen: chi è, carriera e biografia

Matthew MacFadyen è un attore inglese conosciuto dal grande pubblico dopo aver partecipato alle riprese del film Orgoglio e pregiudizio. La sua carriera artistica è iniziata grazie alla spinta della madre, donna di successo già avviata nel panorama cinematografico britannico. Scopriamo di più sull’affascinante personaggio e sul suo percorso professionale.

Biografia e carriera di Matthew MacFadyen

David Matthew MacFadyen nasce in Gran Bretagna nel 1974 da un’attrice londinese. Sua madre era infatti un’artista e fu lei a trasmettergli la passione per la recitazione, insegnandogli come vincere la paura della timidezza e del pubblico. Iscrittosi ad una scuola di dizione – la Royal Academy of Dramatic Art – inizia a recitare come attore teatrale, divenendo membro della compagnia Ceek by Jow. Parte così, insieme a tutta l’equipe, per un tour dei teatri inglesi più importanti, inscenando Antonio Bologna nello sceneggiato La Duchessa di Amalfi.

Dopo il teatro, Matthew MacFadyen sbarca in televisione recitando nel film Cime tempestose e nella fiction Spooks, dove vi partecipa per due stagioni. Nel 2001 esordisce al cinema con Enigma e collabora con artisti di fama internazionale quali Kate Winslet e Jeremy Northan. Nel frattempo, i riflettori del tappeto rosso non bastano a far svanire l’amore dell’attore verso i piccoli palchi teatrali – nei quali continuerà parallelamente a lavorare.

Nel 2004 il regista Brand McGann sceglie Matthew MacFadyen come protagonista principale nel film drammatico In my father’s Den, uno dei primi grandi ruoli a lui assegnatoli. L’artista si aggiudica una nomination come miglior attore sotto i trent’anni alle premiazioni Ian Charleston Award per il suo importante contributo alla commedia Shakespeariana Molto rumore per nulla. Il vero successo per Matthew MacFadyen arriva però nel 2005, quando viene scelto dal regista Joe Wrighth come parte del cast del suo film Orgoglio e pregiudizio (MacFadyen ha interpretato il ruolo di Mr. Darcy – il nobile protagonista londinese).

Matthew MacFadyen vive attualmente a Londra insieme a sua moglie Keeley (con la quale fa coppia fissa dal 2004) ed ai loro due figli: Maggie di 15 anni e Ralph di 13. Durante le riprese della serie Spooks l’attore si innamorò di una sua collega, dalla quale ebbe un primo figlio. La storia naufragò però poco dopo.

