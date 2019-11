Mostra Escher a Trieste: date e programma della manifestazione

Condividi su

Dopo aver girovagato per molte città, mercoledì 18 dicembre 2019 anche in quel di Trieste, Friuli–Venezia Giulia, prenderà avvio la Mostra Escher, manifestazione con la finalità ultima di elogiare, attraverso l’esposizioni di opere, ciò che è stata la carriera del grande artista olandese. Di seguito, tutto ciò che c’è da saper a tal riguardo.

Mostra Escher, i dettagli dell’evento

La mostra dedicata a Maurits Cornelis Escher si perdurerà per un lungo lasso di tempo, permettendo – sia agli appassionati che ai semplici curiosi – di poter ammirare le numerosi creazioni del grafico e incisore olandese: tra le opere più famose al grande pubblico e altre meno, sono circa 200 le opere dell’artista olandese esposte in sala. La chiusura è infatti programmata per domenica 7 giugno 2020. La struttura destinata ad accogliere la Mostra Escher è il magnifico Salone degli incanti, situato in via Riva Nazario Sauro, n°1. Cura e direzione artistica dell’evento sono affidate a Federico Giudiceandrea.

La rassegna, inoltre, resterà aperta e accessibile ai più per tutti i giorni dell’intervallo di tempo appena sopracitato, presentando dunque anche aperture speciali durante le varie festività che da dicembre a giugno si incontreranno sul cammino; l’apertura dell’esposizione è solitamente prevista per le ore 09:30, la chiusura, invece, è in genere fissata per le ore 19:30, con ultimo ingresso consentito alle ore 18:30.

Per concludere questa parentesi di tipo organizzativa, i biglietti per la mostra su Escher, oltre che essere acquistabili sul sito ufficiale dell’evento (www.mostraescher.it), come per tutti gli altri tipi di esposizioni artistiche e non – presentano prezzi variabili a seconda della differente categoria del potenziale cliente: quattordici euro il prezzo del biglietto intero, dodici euro per il biglietto ridotto, sia per singoli che per gruppi, cinque euro per i gruppetti scolastici, gratuito invece per giornalisti, bambini con età inferiore a quattro anni, possessori della Carta Vip Arthemisia, accompagnatore invalidi e per chi munito di appositi coupon omaggio.

