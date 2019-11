Condividi su

Prossimo turno Serie B 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv



Venerdì 29 novembre si apre la quattordicesima giornata di Serie B con il match del San Vito di Cosenza. Il turno continua sabato 30 novembre con 5 partite nel pomeriggio, domenica 1 dicembre ci saranno altri 3 match e si chiuderà la giornata lunedì 2 dicembre con Pisa-Pordenone.

Prossimo turno Serie B: l’anticipo del venerdì

Cosenza-Spezia alle 21:00, allo stadio San Vito assisteremo ad uno scontro salvezza di rilevante importanza. I calabresi diciottesimi con 12 punti in classifica, vengono da una sconfitta in trasferta contro l’Ascoli e cercano punti preziosi per la salvezza, trovano uno stadio gremito di tifosi a sostenerli per i 3 punti. Lo Spezia, galvanizzato dalla vittoria contro il Frosinone, vuole proseguire il cammino verso la salvezza.

I match del sabato pomeriggio

Cremonese-Livorno alle 15:00, al Giovanni Zini ci sarà un altro match per la salvezza. La Cremonese con 1 punto di vantaggio sullo Spezia, sembra aver trovato la giusta quadra per uscire dalla zona rossa, reduce da una vittoria e un pareggio. Il Livorno in piena crisi si trova in fondo alla classifica a pari punti con il Trapani, due sconfitte nelle ultime due uscite per i toscani.



Crotone-Cittadella alle 15:00, all’Ezio Scida andrà in scena il big match di giornata. Entrambe in zona play-off, le due squadre cercano la vittoria per raggiungere la promozione diretta dalla quale distano solo 1 punto.



Frosinone-Empoli alle 15:00, il match del Benito Stirpe mette di fronte due squadre che lottano per arrivare alla zona play-off. Il Frosinone ha 17 punti in classifica, mentre l’Empoli 18. Basterebbe una vittoria ad una delle due squadre per raggiungere la zona play-off che alla vigilia di questa giornata parte dal Perugia a quota 19 punti.



Venezia-Benevento alle 15:00, allo stadio Pierluigi Penzo il Venezia cercherà di fare l’impresa contro la capolista Benevento che nelle ultime 4 giornate ha totalizzato ben 10 punti, lasciando un solco in classifica con la seconda di ben 6 punti.



Salernitana-Ascoli alle 18:00, all’Arechi nel tardo pomeriggio si scontreranno la Salernitana in piena crisi di risultati, che viene da due sconfitte, e l’Ascoli che dopo 3 giornate ha ritrovato la vittoria contro il Cosenza e si trova in piena zona play-off a 20 punti.

La domenica di B

Entella-Juve Stabia alle 15:00, allo stadio Comunale di Chiavari i padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta del Bentegodi contro il Chievo. Gli ospiti che sembrano aver trovato la forma, cercano una vittoria per uscire dalla zona retrocessione.



Trapani-Chievo alle 15:00, per il fanalino di coda della Serie B al Polisportivo Provinciale di Erice arriva la sfida difficilissima contro il Chievo quarto in classifica, che vuole approfittare del divario per fare bottino pieno.



Perugia-Pescara alle 21:00, il posticipo domenicale di B vedrà affrontarsi al Renato Curi due squadre in zona play-off. Entrambe in cerca di punti per arrivare in zona promozione vorranno ottenere la vittoria, si profila un match ricco di emozioni.

Il Monday Night

Pisa-Pordenone alle 21:00, al Romeo Anconetani si affrontano il Pisa di Venturato, a metà classifica con 17 punti che rincorre la zona play-off, contro la sorpresa del campionato di B, il Pordenone, secondo in classifica in piena zona promozione.

Prossimo turno Serie B: diretta tv e streaming

Tutti i match della 14esima giornata di Serie B saranno trasmessi in esclusiva su DAZN, mentre il match del venerdì, Cosenza-Spezia, sarà disponibile in diretta tv su Rai Sport e in streaming su Rai Play.

