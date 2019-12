Condividi su

Windows 10 2004: feature update in arrivo, ecco cosa contiene

Questa settimana Microsoft ha rilasciato il nome della sua prossima versione in arrivo nella primavera 2020, che apporterà poche novità sulle funzionalità, ma molti fix.

Windows 10 2004

La nuova release della casa di Redmond si chiamerà ufficialmente Windows 10 2004. La scelta di chiamare questa versione 2004 è stata presa per evitare eventuali confusioni.

“Gli Insider dall’occhio fino sicuramente noteranno che da questa build, 20H1 sarà identificato come versione 2004. Abbiamo scelto di utilizzare 2004 e non 2003 come versione per eliminare la confusione con i nomi di prodotti usciti in precedenza (come Windows server 2003)”, come dichiarato da Microsoft. Windows Server 2003 ha debuttato nell’aprile 2003 ed è stato ritirato dal supporto a luglio 2015, venendo sostituito da Windows Server 2008.

Windows 10 2004 (nella Build 19033) è in uno stadio molto avanzato dei lavori, ma Microsoft aggiunge che ciò non significa che lo sviluppo e il lavoro sulla prossima versione di Windows siano già terminati.

Novità del nuovo update

Per quanto riguarda le novità di Windows 10 2004, non dobbiamo aspettarci tante nuove funzionalità, ma un miglioramento di Windows in generale con molte correzioni di bug.

Importanti correzioni si avranno per i dispositivi audio Bluetooth, la luce notturna e gli arresti anomali dell’app Impostazioni. Altro fix di cui il team Microsoft si è occupato, riguarda la risoluzione di un problema che poteva causare l’arresto anomalo del menu Start all’avvio se un aggiornamento di Windows era in attesa di riavvio. Trattasi di un problema che avrebbe potuto causare l’arresto anomalo delle impostazioni per alcuni utenti in caso di accesso alle Informazioni in modalità provvisoria, ma ora fortunatamente è stato risolto. Queste correzioni di Windows 10, ma anche tante altre permetteranno delle modifiche e miglioramenti generali per PC.

“Abbiamo alcune cose davvero interessanti in arrivo. Abbiamo alcuni annunci nei prossimi mesi“, ha dichiarato un dipendente del team Insider durante la presentazione online di due settimane fa. “Ascoltiamo anche i feedback“. Potremmo, quindi, aspettarci di tutto dal team Microsoft.

