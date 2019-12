Condividi su

Juve Stabia-Frosinone: formazioni, quote e pronostico della partita

Domenica 8 dicembre, l’appuntamento è allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per la gara fra Juve Stabia-Frosinone. Calcio d’inizio fissato per le ore 15.

Come arrivano entrambe le squadre

La Juve Stabia è in crisi e in cerca disperata di punti. La squadra campana si trova in 17esima posizione con 14 punti ottenuti dopo 14 giornate. Visto i pochi punti conquistati, i giocatori della Juve Stabia si trovano in un periodo buio. Complice anche l’ultima sconfitta subita con l’Entella, che complica ancora di più le cose per la situazione in classifica. I giocatori allenati da Fabio Caserta dovranno dare il massimo in questa gara se non vogliono essere sorpassati da Cosenza e Trapani, momentaneamente alle loro spalle con 13 punti.

Il Frosinone si trova completamente in un’altra situazione rispetto ai padroni di casa. La squadra di Nesta si trova in nona posizione con 20 punti ottenuti in 14 giornate. I giocatori del Frosinone sono reduci della straordinario 4-0 ottenuto in casa contro l’Empoli, vittoria che ha permesso di sorpassare proprio i toscani e di andare a pari punti con il Pescara, momentaneamente ottavo con 20 punti. Un’ottima vittoria per il Frosinone, che però non deve abbassare la guardia, visti i pochi punti di distacco che lo separano dalle squadre rivali. Continuando di questo passo, i giocatori allenati da Nesta, possono benissimo raggiungere la seconda posizione, per ora distante soli 2 punti.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Frosinone

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Allievi, Tonucci, Germoni; Calò, Calvano; Bifulco, Di Gennaro, Canotto; Cissè.

Allenatore: Caserta.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Gori, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Dionisi.

Allenatore: Nesta.

Il pronostico e le quote del match

Il Frosinone sembra essere favorito in questo match, complice anche il sempre importante fattore campo. Leggendo le quote dei bookmakers, la vittoria della Juve Stabia quotata 3.30, il pareggio a 3.20 e la vittoria ospite a 2.50.

redazione@termometropolitico.it