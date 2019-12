Condividi su

Villarreal-Atletico Madrid: formazioni, quote e pronostico della partita

Allo Stadio della Ceramica, l’appuntamento per Villarreal-Atletico Madrid è fissato per venerdì 6 dicembre. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.

Come arrivano entrambe le squadre

Il Villarreal non è in un buon periodo di forma. La squadra di Calleja non ottiene un risultato positivo dalla decima giornata, in cui aveva superato l’Alavés in casa per 4-1. Dopo questa vittoria i giocatori del Villarreal hanno collezionato 4 sconfitte e un pareggio. L’ultima sconfitta rimediata la scorsa giornata dai ragazzi di Calleja, si è dimostrata fondamentale, perché una vittoria poteva permettere di recuperare terreno sulle squadre rivali. Uscendo sconfitto, il Villarreal ha ulteriormente peggiorato la situazione in classifica, rimanendo al 13esimo posto a pari punti con Alavés e Valladolid.

L’Atletico Madrid non è costante e ne paga le conseguenze. La squadra di Simone ha collezionato 4 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 6 giornate e si trova momentaneamente in sesta posizione con 25 punti ottenuti dopo 15 giornate. Solo un punto di distacco dall’Atletico Bilbao e Real Sociedad che per adesso lottano per ottenere la quarta posizione. I colchoneros sono reduci del brutto 0-1 ottenuto in casa contro il Barcellona di Valverde. Questa sconfitta non permette ai ragazzi di Simeone di raggiungere le altre squadre rivali in classifica. Mentre la vittoria ottenuta dai blaugrana, permette al Barcellona di portarsi in prima posizione con 31 punti, in concomitanza con il Real Madrid.

Le probabili formazioni di Villarreal-Atletico Madrid

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Quintillà, Pau Torres, Albiol, Rubén Peña; Santi Cazorla, Anguissa, Moi Gomez; Ekambi, Gerard, Chukwueze.

Allenatore: Javier Calleja

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Lodi, Gimenez, Felipe, Trippier; Koke, Saul, Thomas, Joao Felix; Morata, Correa.

Allenatore: Diego Pablo Simeone

Lavezzi si ritira dal calcio giocato. La carriera dell’ex Napoli

Il pronostico e le quote del match

L’Atletico Madrid di Simeone è considerato favorito in questo match. Leggendo le quote dei bookmakers, la vittoria del Villarreal quotata 3.15, il pareggio a 3.10 e la vittoria dei colchoneros a 2.38.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it