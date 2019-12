Condividi su

Real Madrid-Espanyol: formazioni, quote e pronostico della partita

Allo stadio Santiago Bernabeu andrà in scena Real Madrid-Espanyol. L’appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre alle ore 13.

Come arrivano entrambe le squadre

Il Real Madrid si trova in un ottimo periodo di forma. La squadra di Zidane è reduce di 3 vittorie di fila e si trova in prima posizione a pari punti con il Barcellona di Valverde. L’ultima vittoria per i blancos, è stata ottenuta fuori casa sabato all’Estadio Mendizorrotza contro l’Alavés per 1-2. Vittoria che arriva di pari passo a quella del Barcellona contro l’Atletico Madrid, al Wanda Metropolitaano, e che quindi non permette di designare una capolista solitaria nella Liga. I ragazzi di Zidane stanno facendo bene anche in Champions League, dove si trovano secondi in classifica con 8 punti conquistati dopo 5 giornate e con un distacco di 5 punti dal PSG, primo a quota 13.

L’Espanyol si trova in tutt’altra situazione rispetto ai padroni di casa. La squadra di Machin ha collezionato soltanto 9 punti in 15 giornate e si trova penultimo in classifica con 4 punti di distacco dalle rivali. I catalani sono reduci dalla brutta sconfitta per 2-4 rimediata in casa contro l’Osasuna. I ragazzi di Machin, perdendo l’ultima giornata, collezionano la loro quinta sconfitta nelle ultime sei giornate e si ritrovano a dover grattare il fondo dalla classifica. Espanyol che quindi deve darsi una mossa se vuole riuscire a ripetersi per ottenere il posto in Europa League come già fatto l’anno scorso. I catalani si trovano primi nel gruppo H con 11 punti ottenuti in 5 giornate e con un distacco di ben 4 dal Ludogorets, momentaneamente secondo in classifica.

Lavezzi si ritira dal calcio giocato. La carriera dell’ex Napoli

Le probabili formazioni di Real Madrid-Espanyol

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Hazard, Benzema, Rodrygo.

Allenatore: Zinédine Zidane

ESPANYOL (5-3-2): Diego Lopez; Pedrosa, Bernardo, David Lopez, Calero, Victor Gomez; Darder, Roca, Victor Sanchez; Calleri, Wu Lei.

Allenatore: Pablo Machín

Il pronostico e le quote del match

Il Real Madrid sembra essere strafavorito per uscire vincitore da questo match. Leggendo le quote dei bookmakers, la vittoria dei blancos quotata 1.19, il pareggio a 6.75 e la vittoria ospite a 14.

