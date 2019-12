Condividi su

Torino-Fiorentina: formazioni, quote e pronostico della partita

Domenica 8 dicembre, allo stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena Torino-Fiorentina. Partita valevole per la quindicesima giornata di Serie A 19/20. Calcio d’inizio fissato per le ore 15.

Come arrivano entrambe le squadre

Il Torino sembra essere in un periodo calante. La squadra di Walter Mazzari ,nelle ultime 5 giornate, ha infatti ottenuto quattro sconfitte e una sola vittoria e si trova al decimo posto con 17 punti, in concomitanza con il Milan di Pioli. Il Toro è reduce dalla vittoria ottenuta in casa del Genoa per 0-1 e vuole sicuramente continuare su questa strada per non restare impantanato a metà classifica e permettere dunque alle rivali di raggiungerlo in modo da riacciuffare i piazzamenti europei. I granata sono quindi chiamati a fare punti per poter sperare di sorpassare Verona e Parma che si trovano davanti con 18 punti.

Dall’altra parte, La Fiorentina, vive anch’essa un periodo non molto positivo. La squadra di Vincenzo Montella, rimediando 3 sconfitte di fila con Cagliari, Verona e Lecce, adesso si trova in 13esima posizione a quota 16, a pari punti con il Bologna. I viola non riescono ad ottenere un risultato positivo dalla decima giornata, dove battendo il Sassuolo per 1-2 fuori casa sono riusciti a conquistare 3 punti.

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Allenatore: Walter Mazzarri

FIORENTINA(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Vhalovic.

Allenatore: Vincenzo Montella

Il pronostico e le quote del match

Come detto già, nonostante il periodo segnato da numerose sconfitte, il Torino sembra essere il favorito in questo match. Leggendo le quote dei bookmakers, la vittoria del Torino quotata 2.55, il pareggio a 3.30 e la vittoria ospite a 2.90.

