Pordenone-Crotone: formazioni, quote e pronostico della partita

Si giocherà al Friuli domenica 8 dicembre il posticipo della quindicesima giornata di Serie B, Pordenone-Crotone.

Passo falso contro il Pisa

Si profila un big match entusiasmante in quel di Udine, dove il Pordenone sfida una squadra a pari punti in classifica; un passo falso per entrambe potrebbe vederle scavalcate dalle dirette concorrenti poiché la classifica è cortissima e si contano ben dodici squadre in quattro punti.



Contro il Pisa, la squadra di Tesser ha disputato una pessima partita: la gara terminata è terminata con il risultato di 2-0 e i ramarri non hanno quasi mai creato pericoli alla difesa toscana. Nel posticipo domenicale, si cercherà dunque il riscatto contro una diretta avversaria per la zona promozione. La vittoria del Pordenone è quotata a 2,87, mentre il pareggio a 3,20.

Il Crotone va a rilento

Solo quattro punti nelle ultime cinque partite per il Crotone, che però occupa ancora il secondo posto in classifica.



Nel match di sabato scorso contro il Cittadella, gli Squali hanno impattato dopo essere stati raggiunti dai veneti nei minuti finali, fallendo così l’assalto ai tre punti. Contro il Pordenone, i rossoblu sono leggermente favoriti anche se la sfida sarà molto equilibrata e i punti in palio varranno doppio. Per i bookmakers la vittoria del Crotone è quotata a 2,45.

Le probabili formazioni di Pordenone-Crotone

PORDENONE (4-3-3): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Pobega, Mazzocco, Gavazzi; Chiaretti, Monachello, Strizzolo



Allenatore: Tesser



CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Gigliotti, Spolli; Mazzotta, Zanellato, Barberis, Crociata, Marrone; Simy, Vido



Allenatore: Stroppa

Dove vedere Pordenone-Crotone in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

