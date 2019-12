Condividi su

Ben Dj: biografia, carriera e vita privata. Chi è in All Together Now

Ben DJ è uno degli artisti più conosciuti del panorama musicale internazionale ed ha festeggiato da poco i trent’anni di carriera. Resident deejay dei più importanti locali milanesi, è sempre in giro per il mondo come ospite delle discoteche più in del momento. Direttamente da Miami, questa sera Ben DJ sarà uno dei 100 personaggi che giudicheranno i concorrenti del game show All Together Now – in onda su Canale 5.

Biografia e carriera di Ben Dj

Ben Abdalllah Taoufik – in arte Ben Dj – nasce in Tunisia nel 1968 ma cresce e studia in Italia. Appassionato di musica sin da piccolo, riceve in regalo la sua prima consolle all’età di 15 anni ed inizia a far pratica nel suo privato. Dopo aver conseguito gli studi, da giovanissimo lascia Milano e parte come animatore nei villaggi turistici nel ruolo di deejay, intrattenendo gli ospiti e facendogli passare una vacanza all’insegna del divertimento.

Finita l’esperienza turistica, Ben torna in patria e suona i suoi primi dischi nei locali milanesi, ottenendo un grande successo che lo porterà a girare le discoteche più importanti d’America, oltre che d’Europa: Ibiza, Miami, Los Angeles, la vita di Ben è tutt’altro che noiosa. Ad ora il DJ è uno dei più richiesti (e pagati) agli eventi mondani più esclusivi.

Tra la lista delle feste di cui Ben DJ è il sottofondo musicale, non si può non citare quella in onore del calendario Pirelli e quelle organizzate da Bullona, un locale milanese frequentato soprattutto da Vip. L’artista è molto attivo sui social – contando oltre 70 mila followers su Instagram – dove nei suoi post compare spesso al fianco di celebrities quali Elisabetta Gregoraci, Belen Rodriguez e J-Ax. Sarà proprio uno dei partecipanti al suo programma che andrà in onda questa sera per la seconda edizione: Ben DJ è uno dei 100 personaggi che comporranno il muro umano, la giuria del music show All Together Now – condotto proprio dal rapper J-Ax e da Michelle Hunziker.

Ben attualmente vive a Miami ma senza nessuna compagna fissa al suo fianco: il dj è infatti single, anche a causa del suo lavoro, che lo costringe ad essere sempre in viaggio per il mondo impedendogli di fatto di mantenere una relazione stabile e duratura.

