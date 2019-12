Condividi su

Ginta Biku: biografia e carriera. Chi è in All Together Now

Ginta Biku è una cantante di origine lituana, attualmente impegnata come giudice nella trasmissione Mediaset – All Together Now. Questa sera, 4 dicembre 2019, andrà in onda la prima puntata del game show presentato da Michelle Hunziker e J-Ax. Scopriamo di più sulla vita dell’artista.

Chi è Ginta Biku: biografia dell’artista

Gintare Kubiliute – nota come Ginta Biku – classe 1987, nasce in Lituania da madre lituana e padre africano ma cresce a Lugano, in Svizzera. È conosciuta dal grande pubblico in quanto cantante, ma la sua carriera artistica è iniziata come modella: nel ’99 diventa il volto di una marca di Jeans statunitense e qualche anno dopo si aggiudica il titolo di Miss Svizzera. Data la vicinanza tra Svizzera e Italia, Ginta si divide spesso tra i due paesi e, ancora adolescente, inizia a collaborare con un’agenzia milanese, sfilando per gli stilisti più importanti.

Dopo aver scoperto di essere in possesso di ottime abilità canore, Ginta Biku decide di abbandonare le passerelle e di intraprendere una carriera come cantante, studiando le tecniche del suono. Dopo aver appreso le fondamenta, la Biku comincia a produrre il suo primo album musicale e una volta terminato lo espone al Festival di Castrocaro, vincendo il Premio della critica e facendosi così notare dai produttori più importanti, quali ad esempio Michele Torpedine, suo attuale manager.

Qualche anno dopo, Ginta Biku collabora insieme a Pippo Baudo e diventa la voce del suo programma domenicale, successivamente inizia ufficialmente a lavorare sotto la casa di produzione Universal Music Group. La sua vita però non è stata sempre rose e fiori: nel 2015 la cantante è stata protagonista di una vicenda poco spiacevole ed accusata di truffa quando alla dogana svizzera venne fermata con un carico di diamanti dal valore di oltre 600 mila franchi. La vicenda le è costata quasi un anno di carcere.

Fortunatamente l’incubo per è finito e dopo aver scontato la propria pena ora è libera ed impegnata a lavorare in nuovi progetti. Nel 2019 è uscito il suo nuovo singolo Tattoo ed è anche protagonista del game show musicale All Together Now in facoltà di giudice.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it