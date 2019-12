Condividi su

Capodanno 2020: luoghi da visitare, dove andare e cosa vedere

Tante opzioni per festeggiare il Capodanno: dagli sci alle feste in piazza, passando per le spiagge e le capitali più affascinanti.

Cosa fare a Capodanno?

Questa è la fatidica domanda che ogni persona si pone nel mese di Dicembre, come se pensare al Natale già non bastasse. Festeggiare l’avvento del nuovo anno è sempre un momento magico ma il dilemma su come celebrarlo resta sempre attuale. Cenone, party o splendidi viaggi? Fortunatamente ci sono tanti modi per festeggiare la festa di Capodanno, scopriamo come.

Capodanno in montagna

Trascorrere il Capodanno sulle catene montuose italiane è sicuramente una scelta suggestiva per gli amanti della neve e delle piste sciistiche che caratterizzano luoghi come le meravigliose città di Courmayeur e Cortina d’Ampezzo, ma non solo. C’è anche chi preferisce passare questo giorno al confine con la Svizzera, a due passi dalla bellissima St Moritz, o in Francia nella sua splendida località sciistica Alpe d’Huez. Andando oltre l’Italia e i suoi confini, non è da sottovalutare la capitale bosniaca Sarajevo, che in passato ha già ospitato competizioni olimpioniche, come riporta Dove.

Capodanno in spiaggia

Fare il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo anno su una spiaggia paradisiaca non è affatto un’utopia se decideste di passare questo momento alle Isole Canarie o ai Caraibi. Se invece non volete allontanarvi più di tanto, potete sempre festeggiare la notte di San Silvestro in Marocco o nella nostra Lampedusa, che con il loro clima temperato possono offrire un’esperienza unica nel trascorrere le prime ore del 2020.

In giro per il mondo

Se decideste di non voler passare l’arrivo del nuovo anno tra le montagne o tra le spiagge, potete sempre prendere come alternativa l’idea di festeggiarlo in una delle tante capitali che vi si trovano in Europa e non solo. Potete attendere i primi istanti del nuovo anno osservando il Big Ben di Londra, o emozionarvi assistendo ai fuochi d’artificio al Central Park di New York o, ancora di più, celebrare un momento così magico sotto l’eterna romantica Tour Eiffel di Parigi.

In famiglia e in amicizia

Se siete amanti delle tradizioni, stare tra le mura domestiche con i propri familiari e godersi il cenone di fine anno fa al caso vostro. Così come lo è festeggiare insieme agli amici nelle feste in piazza o nelle discoteche locali. Al contrario di quanto si pensi, esistono tanti modi per celebrare al meglio questo momento ma il dilemma resta e rimarrà sempre lo stesso: che cosa facciamo a Capodanno?

