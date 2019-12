Condividi su

Viaggi inverno 2019/2020: destinazioni calde, ecco quali scelgono gli italiani

Tendenzialmente, noi italiani siamo amanti delle belle stagioni e, anche in tempi freddi, molto spesso cerchiamo qualcosa che possa regalarci un’esperienza unica e “riscaldare” i cuori: ecco le mete più diffuse nel periodo invernale.

Gli italiani decidono di fare i viaggi in inverno al mare

Il freddo, la neve e le piogge sono ormai arrivati, ma fra gli italiani c’è chi preferisce indossare, anche in questo periodo, costume da bagno e infradito, pronti per andare al mare. Non sono impazziti, anzi, molto probabilmente si trovano all’estero. Secondo il motore di ricerca per viaggi internazionali Kayak, gli italiani decidono di abbandonare l’inverno che affligge il nostro Paese per trasferirsi temporaneamente in una città dove caldo, sole e bel tempo sono all’ordine del giorno, ovviamente dando un occhio di riguardo ai prezzi. Scopriamo dove.

Tra le mete calde scelte dagli italiani per la stagione invernale spicca Capo Verde, al largo delle coste del Senegal: un luogo magico con spiagge bianchissime e che fanno anche al caso degli amanti del surf grazie al vento che soffia sempre in maniera costante. I prezzi del volo in aereo, andata/ritorno, si aggirano intorno ai €300.

Spostandoci verso il Medio Oriente, una menzione la meritano Abu Dhabi e Dubai. Storia, tradizione, benessere e spirito contemporaneo, rendono speciali queste due fantastiche città situate negli Emirati Arabi. Il clima non eccessivamente caldo permette agli italiani, che scelgono queste due mete per dare luogo ai loro viaggi in inverno, di approfittarne anche per fare un escursione nel deserto che caratterizza questa nazione. I costi aerei, andata/ritorno, si aggirano intorno ai €500.

Tra le destinazioni calde, le Maldive sono sempre nel pensiero degli italiani per trascorrere le loro vacanze invernali, immergendosi, in questo modo, nel totale relax estivo. Avvantaggiati da prezzi ormai non più esorbitanti, l’isola situata nel bel mezzo dell’Oceano Indiano offre mare cristallino e sabbia finissima che fanno gola ai viaggiatori della penisola italiana. Il costo per un biglietto aereo, andata/ritorno, è di €500 circa.

Suggestiva è la scelta di passare l’inverno a Miami, luogo ideale per il clima non eccessivamente caldo e che offre ai turisti non solo il mare, le sue grandi spiagge e il sole, ma anche arte e cultura di una città cosmopolita. Trascorrere una settimana a Miami ha un costo medio di €2000. Come si può ben notare, agli italiani piace fare viaggi in inverno da una parte all’altra del mondo: dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico, basta semplicemente fare la scelta giusta così da non soffrire il freddo dello stivale.

