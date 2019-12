Condividi su

Nuovo film Boldi-De Sica: anticipazioni e quando uscirà

Una delle coppie più famose del cinema italiano tornerà presto sui grandi schermi: Massimo Boldi e Christian De Sica stanno lavorando alla creazione di un nuovo film, che verrà confezionato per il prossimo Natale. Ecco cos’hanno detto gli attori in merito e come si chiamerà il nuovo cinepanettone.

Nuovo film Boldi-De Sica: ecco quando uscirà

Come ogni Natale che si rispetti non può mancare al cinema il divertente cinepanettone della coppia Boldi-De Sica. L’attesa è (forse) finita: nel 2020 il duo tornerà a far divertire gli italiani, sono stati gli stessi attori ad aver annunciato il loro ritorno sul grande schermo.

“Massimo non ha difetti” ha detto Christian De Sica durante la premiazione alle giornate professionali del cinema di Sorrento: agli artisti è stato consegnato il biglietto d’oro – di cui ormai fanno collezione. Dopo un periodo di rottura – durato quasi un decennio – adesso i due sono più uniti che mai e stanno pensando a un’idea da sviluppare per il 2020: “Uscirà il primo gennaio 2021” la confessione di Boldi, il quale ha scherzato dicendo che spera di non dover registrare con una flebo.

Boldi – che ha quasi 74 anni e ha lavorato con il collega De Sica per oltre 15 anni – qualche tempo fa è stato protagonista di un episodio spiacevole, venendo ricoverato in ospedale per un problema di salute; ma ora è più in forma che mai. Come accennato, anni fa la coppia si disgregò per via di incomprensioni, ma lo scorso Natale si sono riavvicinati e hanno registrato Amici come prima, il cinepanettone del 2018 che ha dimostrato come, nonostante gli anni di separazione, i due rimangano una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Gli attori hanno dichiarato di star lavorando alla nuova idea insieme agli sceneggiatori, qualcosa che riesca a far divertire il pubblico senza ricadere nello scontato.

Nel mentre, ognuno lavorerà ai propri progetti, almeno finché non troveranno l’idea giusta da sviluppare. Non resta che aspettare ancora un po’ per scoprire la trama del nuovo film e gli attori che vi reciteranno.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it