Ajax-Valencia: probabili formazioni, quote e pronostico

Martedì 10 dicembre si giocherà al Johann Cruijff Arena Ajax-Valencia, match valido per l’ultima giornata del gruppo H di Champions League.

I lancieri devono evitare la sconfitta

Dopo cinque giornate nel gruppo H, l’Ajax è prima a 10 punti, con un vantaggio di 2 punti sul Valencia e sul Chelsea che si vedono entrambe costrette a vincere l’ultimo match del girone per ottenere la qualificazione.



Nell’ultima uscita di Champions i ragazzi di Ten Hag hanno rispettato le aspettative battendo in Francia il Lille per 2-0 grazie alle reti di Ziyech e Promes. Il cammino in campionato è stato bruscamente interrotto dalla sconfitta in casa nell’ultima giornata contro il Willem II per 2-0. Dopo questa sconfitta, l’AZ Alkmaar si avvicina sempre di più alla vetta, a soli 3 punti di distacco dai lancieri. Tornando alla competizione europea l’Ajax dovrà fare a meno delle presenze di: Promes, Neres, Labyad e Bande in infermeria. La vittoria degli olandesi è quotata dai bookmakers a 1,65, mentre il pareggio a 4,33.

Valencia costretto a vincere

Con la miglior difesa del girone e con lo scontro diretto a favore con il Chelsea, il Valencia occupa il secondo posto con 8 punti.



Contro l’Ajax, la squadra di Celades è obbligata a vincere perché il Chelsea, a pari punti con i valenciani, ospiterà in casa la squadra “cuscinetto” del girone, il Lille, che ha ottenuto solo un punto pareggiando proprio contro il Valencia. In campionato sta passando un ottimo momento, nelle ultime 5 partite ha portato a casa 4 vittorie e 1 sconfitta, portandosi così ad 1 punto dalla zona Champions League.



Reduce dal pareggio per 2-2 con i blues, la vittoria contro i lancieri è obbligatoria ed è quotata dai bookmakers a 4,75. L’Ajax rimane la favorita per il match e soprattutto per il passaggio del turno, ma con il Valencia sarà uno scontro entusiasmante all’ultimo respiro.

Probabili formazioni

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Alvarez, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martinez; Labyad, Tadic, Huntelaar.



ALLENATORE: Ten Hag



VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Gayà; Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Soler; Maxi Gomez, Rodrigo.



ALLENATORE: Celades

