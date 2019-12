Condividi su

Simple Minds in Tour, le date italiane. La carriera della band

I Simple Minds tornano in Italia, dopo quasi trent’anni di assenza, per festeggiare i loro quarant’anni di carriera.

Un lungo tour internazionale che vedrà protagoniste ben quatto città italiane e che terrà impegnata la band, durante tutto l’anno, in giro per il mondo.

Simple Minds: storia, album e successi

Fondata a Glasgow (Scozia) nel 1977, i Simple Minds sono una band capitanata dal frontman e cantante Jim Kerr, accompagnato da Charlie Burchill alla chitarra, Brian McGee alla batteria, Derek Forbes al basso e Mick MacNeil alla tastiera; Dopo un primo periodo di assestamento si dedicano alla produzione. Il loro album d’esordio “Life in a day” uscito nel 1979, fa da trampolino di lancio ad una lunga carriera ricca di successi. Il gruppo ha continuato pubblicando altri tre lavori prima di essere notata dalla famosa Virgin Reconds; etichetta che li lancerà definitivamente sulla scena musicale inglese e internazionale. Dal 1982 in poi, la loro carriera è costellata di successi come Don’t you (forget about me), New Gold Dream, Speed your love to me, Mandela Day, Sanctify Yourself… Sono sono solo alcuni dei successi mondiali prodotti dal gruppo. I membri all’interno della band si susseguono ma gli album continuano ad avere un elevato successo, fino alla rottura con Virgin Records che li allontana dalle scene. Ritornati fortemente sulle scene dal 2012, i Simple Minds si apprestano a festeggiare i loro quarant’anni regalando un tour ai propri fan.

Tour e date in Italia

“40 Years of Hits Tour 2020” è il nome del Tour che, i Simple Minds, stanno per intraprendere. Partiranno dalla Norvegia e viaggeranno per tutto il globo, esibendosi in 14 Paesi con 60 date già programmate. In Italia arriveranno in estate toccando ben quattro città:

L’11 luglio al Pistoia Blues;

Il 15 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica a Roma;

Il 18 al Teatro Antico di Taormina;

Il 4 agosto all’Arena di Verona.

I biglietti, per le date nazionali, saranno in vendita a partire dal 12 dicembre sul sito di TicketOne e in tutti i rivenditori autorizzati.

