Condividi su

Dove vedere Genoa-Sampdoria in diretta streaming o in tv





Sabato 14 dicembre alle 20:45, si disputerà al Ferraris il Derby della lanterna Genoa-Sampdoria, match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

Vincere il derby per uscire dalla zona retrocessione

Nelle ultime cinque giornate, la squadra di Thiago Motta ha ottenuto solo tre punti mancando tante occasioni di vittoria, come contro la Spal e il Lecce. Ora i grifoni si trovano al terzultimo posto in classifica in zona retrocessione a un punto dall’eterna rivale blucerchiata.



Segnali più che positivi erano arrivati dal match contro il Torino, dove i rossoblu avevano dominato per novanta minuti, senza però riuscire a segnare e venendo beffati dal gol di Bremer. Nell’ultima uscita contro il Lecce, il Genoa ha disputato un primo tempo perfetto, chiudendo la prima frazione di gioco in doppio vantaggio, prima di venire rimontati nella ripresa rimanendo in nove uomini. La vittoria del Genoa è quotata 2.62.

Sampdoria in piena crisi

Quando Claudio Ranieri sembrava aver trovato la giusta quadra che facesse girare alla perfezione gli ingranaggi della Samp, con la sconfitta di Cagliari sono crollate tutte le certezze che il mister aveva dato ai suoi ragazzi.



Dopo la rimonta della Sardegna Arena, i giocatori doriani sono crollati mentalmente. Nell’ultimo match contro il Parma non sono nemmeno riusciti ad impensierire la difesa emiliana più di tanto, sbagliando però un calcio di rigore. Un derby della lanterna diverso da molti altri che abbiamo visto, qui le due compagini lottano entrambe per non retrocedere: si prevede un match emozionante e pieno di cartellini, dati i precedenti e la situazione odierna. La vittoria della Sampdoria è quotata 2.75.

Le probabili formazioni di Genoa-Sampdoria

GENOA (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; Cassata, Schone, Sturaro; Lerager; Pinamonti, Favilli.



Allenatore: Thiago Motta



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.



Allenatore: Ranieri

Dove vedere Genoa-Sampdoria in streaming o in tv

Il derby della lanterna si potrà vedere in diretta ed esclusiva su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it