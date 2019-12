Condividi su

Iva Zanicchi ospite ad All Together Now 2019: carriera e chi è

All Together Now, talent show presentato da Michelle Hunziker, ha come ospite, tra gli altri, anche Iva Zanicchi. Il suo non è sicuramente un nome nuovo nella scena italiana, ma ben noto. Da cantante a donna dello spettacolo affermata, Iva presenta una personalità di spicco che non la fa sicuramente passare inosservata.

Come per qualsiasi altro cantante storico italiano è importante conoscere il suo vissuto per poter capire a pieno i suoi testi e perché la Hunziker ha voluto lei come invitata speciale nel suo programma.

Iva Zanicchi: la sua biografia

La Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio, Reggio Emilia. La sua carriera inizia grazie alla sua più grande qualità: il canto.

Sotto la possente egida di Mike Buongiorno, Iva Zanicchi esordisce negli anni ’60 nel programma “Campanile Sera”. Il successo vero e proprio arriverà solo negli anni a seguire quando, dopo la prima partecipazione al festival di Sanremo, lancerà nelle scene il primo di tantissimi album che hanno costellato la sua carriera.

Successi e discografia

Iva Zanicchi è sicuramente una tra le cantanti musicalmente più prolifiche che abbiano mai calcato i palchi nazionali. Nella sua carriera ha registrato ben 27 album in studio, ha fatto cinema, scritto libri e presentato programmi, insomma una vita ricca di successi e soddisfazioni.

Sono tanti gli ambiti artistici in cui si è dilettata, e continua a farlo, ma il fulcro del suo successo deriva dalla musica. Ecco di seguito la lista di tutti i suoi album:

1965 – Iva Zanicchi

1967 – Fra noi

1968 – Unchained Melody

1970 – Iva senza tempo

1970 – Caro Theodorakis… Iva

1971 – Caro Aznavour

1971 – Shalom

1972 – Fantasia

1972 – Dall’amore in poi

1973 – Le giornate dell’amore

1973 – Dolce notte santa notte (album natalizio con Franco Simone, Fred Bongusto e Corrado Castellari)

1974 – Io ti propongo

1975 – Io sarò la tua idea

1976 – Confessioni

1976 – Cara Napoli

1978 – Con la voglia di te

1978 – Playboy

1980 – D’Iva

1981 – Iva Zanicchi

1984 – Quando arriverà

1984 – Iva 85

1987 – Care colleghe

1988 – Nefertari

1991 – Come mi vorrei

2003 – Fossi un tango

2009 – Colori d’amore

2013 – In cerca di te

