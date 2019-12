Condividi su

Atalanta-Milan: formazioni, diretta tv streaming e dove vedere

Domenica 22 dicembre alle ore 12:30, si giocherà all’Atleti Azzurri d’Italia Atalanta-Milan, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

Le troppe assenza pagano per l’Atalanta

Galvanizzati dall’impresa compiuta in Champions League, i giocatori di Gasperini hanno preso un po’ sotto gamba l’ultimo match di campionato, fermando temporaneamente la corsa alla zona Champions.



Sconfitta frutto soprattutto delle tante assenze: Zapata, Gomez, Ilicic sono i tre tenori che più sono mancati. Contro il Milan ci sarà il Papu, mentre Ilicic è sulla via del recupero ed è tornato ad allenarsi in gruppo sperando di tornare in campo proprio contro i rossoneri. Al Dall’Ara si è sentita la mancanza di una fase offensiva cinica, Muriel e compagni non sono riusciti mettere la palla in rete più di una volta nonostante gli splendidi fraseggi targati Gasperini. La vittoria dei bergamaschi è quotata dai bookmakers 1.80.

Match fondamentale per la ripresa del Milan

La cura Pioli pian piano sta avendo i suoi effetti: il Milan è tornato a fare punti, crea gioco, ma molto spesso segna poco. La classifica ancora non sorride ai rossoneri, che si trovano decimi a 21 punti, lontanissimi dalla zona Champions ora a quota 32.



Contro il Sassuolo è arrivata l’ennesima frenata che non ci voleva, uno 0-0 scialbo in cui solo il Milan è stato capace di non farlo fruttare in una possibile vittoria. Tante le occasioni sbagliate, da Bonaventura a Piatek, fino allo sfortunato Leao, che entrato dalla panchina ha preso due legni nel secondo tempo. Contro l’Atalanta sarà una partita che farà capire se i Diavoli sono meritevoli delle alte posizioni o no, perché se l’obiettivo è l’Europa è proprio da match difficili come quello di domenica che si capisce il valore di una squadra. La vittoria dei rossoneri è quotata 4.33, mentre il pareggio è a 3.60.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel.



Allenatore: Gasperini



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennaccer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.



Allenatore: Pioli

Dove vedere Atalanta-Milan in streaming o tv

Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

