Calciomercato Atalanta, ultime notizie: Torino su Sportiello

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue il suo cammino precampionato, nel frattempo la dirigenza bergamasca lavora per assestare gli ultimi colpi e ultimare la rosa. Dopo la sconfitta nell’amichevole contro il Leicester, l’allenatore della Dea si è detto insoddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, specialmente nel secondo tempo. Gasperini ha evidenziato i troppi errori tecnici commessi che non hanno consentito ai nerazzurri di rendersi pericolosi sotto porta. C’è però da spezzare una lancia in favore della formazione bergamasca, infatti, il Leicester è più avanti nella preparazione in quanto la Premier League comincerà tra pochi giorni. Rimangono comunque da ultimare gli ultimi colpi sul mercato per regalare a Gasperini una rosa che possa competere ad alti livelli anche nella prossima stagione.

Dopo gli arrivi di Muriel e Malinovskyj la dirigenza dell’Atalanta sta monitorando alcuni profili per completare il reparto difensivo. L’obiettivo principale rimane Gian Marco Ferrari. Il difensore di proprietà del Sassuolo piace molto a Gasperini e in giornata è previsto un nuovo incontro tra l’agente del giocatore e il dt Sartori per sbloccare la trattativa. Ovviamente il difensore rimane una prerogativa per il club di Percassi, perché l’addio di Mancini ha lasciato uno spazio da coprire il prima possibile nel reparto difensivo dei nerazzurri.

Intanto Sportiello potrebbe partire, il Torino ha chiesto l’estremo difensore in prestito ma l’Atalanta chiede almeno 6 milioni per lasciarlo partire. Nel caso in cui si concretizzasse la cessione del portiere, la Dea, potrebbe puntare sul ritorno di Andrea Consigli, attualmente al Sassuolo. Sempre in ottica cessioni, l’Atalanta ha messo sul mercato Ibanez, Reca, Pessina e Valzania; mentre è ancora da valutare un eventuale partenza di Musa Barrow. L’attaccante potrebbe infatti rappresentare una pedina importante nello scacchiere di Gasperini.

