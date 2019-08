Dove vedere Atletico Madrid-Juventus in diretta tv gratis o streaming

Nell’ultima partita della sua International Champions Cup, la Juventus incontrerà l’Atletico Madrid. Parliamo di un amichevole solo sulla carta, infatti si tratta di un vero e proprio Big Match che riporta la mente all’incredibile rimonta della Juventus contro gli spagnoli nella scorsa edizione della Champions League. In quel caso, i bianconeri, riuscirono a ribaltare il 2-0 dell’andata grazie ad un incredibile prestazione di squadra, in cui il protagonista, come al solito, fu Cristiano Ronaldo, che con una tripletta regalò alla Juve il passaggio del turno. L’Atletico Madrid vide così svanire il sogno di poter giocare la finale di Champions nel proprio stadio, in cui pochi mesi dopo fu il Liverpool ad alzare la coppa dalle grandi orecchie. Il precedente della passata stagione rappresenta per i colchoneros di Simeone un episodio del quale vendicarsi e in attesa di un possibile incontro tra la Juve e l’Atletico nella prossima Champions League, le due squadre si daranno battaglia già nell’amichevole di Sabato sera. Il match avrà inizio alle ore 18:00 e si disputerà alla Friends Arena di Solna, in Svezia.

La Juventus in questa competizione ha raccolto una sconfitta e una vittoria. Sconfitta che è arrivata contro il Tottenham, che grazie ad un incredibile rete da centrocampo di Harry Kane è uscito vittorioso negli ultimi secondi del match beffando i bianconeri. Mentre la vittoria è arrivata nella sfida contro l’Inter disputatasi a Nanchino. In quel caso furono i calci di rigore a decretare il vincitore, dopo che i tempi regolamentari si conclusero sul 1-1.

L’Atletico Madrid, invece, ha ottenuto due vittorie in questa ICC. La prima contro il Guadalajara Chivas arrivata ai calci di rigore, mentre la seconda contro i rivali storici del Real Madrid con il risultato finale di 7-3 a favore dei colchoneros.

Dove vedere Atletico Madrid-Juventus

L’incontro sarà trasmesso, come gli altri appuntamenti dell’ICC, in diretta esclusiva da Sportitalia. Il match sarà comunque disponibile anche in diretta streaming sul sito di Sportitalia.

