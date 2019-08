Dear White People 4: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

La terza stagione di Dear White People è da poco arrivata sulla piattaforma streaming di Netflix, ma i fan già si chiedono se ci sarà una quarta stagione. La possibilità di produrre un nuovo ciclo di episodi dipende soprattutto dal successo della serie e da quante visualizzazioni riceveranno in questo periodo. Quello che possiamo ipotizzare, come è avvenuto per la stagione precedente, è che le informazioni al riguardo arriveranno circa un mese dopo il debutto dalla terza, ciò significa che per scoprire il futuro della serie dovremo probabilmente attendere settembre 2019. In caso positivo, per quanto riguarda il rinnovo dello show, per sapere la data di uscita dei nuovi episodi, dobbiamo ancora una volta guardare cosa è accaduto in passato. Ad eccezione della terza, infatti, le stagioni di Dear White People hanno debuttato su Netflix a distanza di un anno (in primavera), mentre l’ultima stagione è uscita in estate, precisamente il 2 Agosto 2019. Ci aspettiamo quindi la stessa sorte per un’eventuale quarta stagione che probabilmente debutterà l’estate prossima. Non resta che attendere nuove informazioni sul futuro dello show, ma di sicuro il creatore della serie Justin Siemen è positivo al riguardo, giacché può darsi che alcuni segreti sull’ordine di X non verranno svelati nel corso della terza stagione, confluendo quindi nella quarta; ecco il suo commento sulla serie televisiva:

“Credo che dovremo continuare a seguire L’ordine di X, cosa significa. Voglio costruire il segreto perché fa parte della scuola. Non so se ci concentreremo su questo, ma non puoi scappare da quella storyline.”

Incrociamo le dita e speriamo in una continuazione dello show di Dear White People; nel frattempo vediamo di scoprire insieme qualcosa in più sulla trama della serie tv.

Dear White People 4: la trama

Per il momento è ancora troppo presto per conoscere delle anticipazioni sulla trama della quarta stagione di Dear White People, ma possiamo ipotizzare qualcosa sulla base della terza stagione. Il focus del terzo capitolo della serie gira intorno al misterioso Ordine di X, una società segreta. Ci aspettiamo quindi che nella quarta stagione vengano approfonditi le origini e gli obbiettivi della società. Ricordiamo che la trama generale dello show ruota intorno a un gruppo di studenti universitari afroamericani che frequentano un college perlopiù popolato da bianchi e si trovano quindi alle prese con contrasti e violenze a sfondo razzista.

Il cast della Serie TV

Ci aspettiamo che nel cast della quarta stagione di Dear White People tornino gli attori principali; ecco l’elenco con i rispettivi personaggi interpretati: Brandon P. Bell nel ruolo di Troy Fairbanks; Logan Browning è Samantha White; Antoinette Robertson veste i panni di Coco Conners; DeRon Horton interpreta Lionel Higgins; John Patrick Amedori nel ruolo di Gabe Mitchell; Marque Richardson è Reggie Green; Ashley Blaine Featherson veste i panni di Joelle Brooks.

