Calciomercato Roma, ultime notizie: nuova offerta per Alderweireld, il futuro di Dzeko

C’è anche il Napoli su Edin Dzeko: sondaggio per l’attaccante bosniaco da parte degli azzurri, in uscita dalla Roma in questo mercato. Il bomber ha un contratto in scadenza con la Roma nel 2020, ma i capitolini chiedono comunque 20 milioni per il suo cartellino, nonostante il centravanti abbia comunque 33 anni: Aurelio De Laurentiis non investirebbe così tanto in un profilo che non garantisce rivendibilità futura, e quindi potrebbe propendere il prestito, ma un’ipotesi da scartare proprio perché tra 12 mesi scadrà il contratto della punta con la Roma.

Dzeko vuole l’Inter

L’interesse del Napoli non mette però fine alla trattativa con l’Inter, che anzi resta il club più accreditato per vincere la corsa verso il numero 9 giallorosso. Ed infatti secondo il CorSport, Edin Dzeko ha comunicato alla Roma di voler ancora andare all’Inter. L’operazione è possibile e si spinge per concluderla.

Calciomercato Roma: nuovo affondo per Alderweireld

La Roma continua a lavorare per Toby Alderweireld. Come scrive il Corriere dello Sport, il club giallorosso ha migliorato la propria offerta al Tottenham: 20 milioni di euro più bonus. Resta il belga l’obiettivo primario per la difesa.

Calciomercato Roma: sirene francesi per Olsen

Possibilità francese per Robin Olsen. Il portiere in uscita dalla Roma potrebbe accasarsi al Montpellier: lo ha confermato il presidente del club transalpino, Laurent Nicollin. Intervistato da RMC Sport, il numero 1 del Montpellier ha dichiarato: “Sì, è una possibilità: abbiamo contattato la Roma, il suo agente dovrebbe venire qui per parlare dell’aspetto finanziario e vedere come stabilire un prestito con opzione di acquisto“.

Calciomercato Milan, ultime notizie: da Suso a Correa

Calciomercato Roma: nuovi contatti per Suso

Futuro tutto da scrivere per Jesùs Suso: Marco Giampaolo, infatti, ne ha lodato le caratteristiche, ma il Milan potrebbe decidere di privarsene per ragioni legate al bilancio. Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, i rossoneri continuano a rifiutare le offerte della Roma, che propone contropartite tecniche non gradite al trio Boban-Maldini-Massara.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it