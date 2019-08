The a List: trama, cast e anticipazioni della serie tv su Netflix

Netflix ha deciso di comprare i diritti di una serie TV britannica andata in onda nel 2018 sulla piattaforma online BBC Iplayers: The A List. Lo show è stato ideato soprattutto per gli adolescenti ed è un drama dai toni fantastici e thriller e il colosso streaming Netflix ha deciso di acquistare i diritti della serie tv per aggiungerla agli originali del catalogo dedicato ai giovani. The A List è stato scritto e creato da Dan Berlinka e Nina Metivier; i registi dello show sono stati Patrick Harkins, Jim Shields e Dan Berlinka che hanno diretto rispettivamente 6, 5 e 2 episodi; alla direzione della fotografia troviamo Alan Wright, mentre le musiche sono state composte da Nick Foster; per quanto riguarda il montaggio, hanno lavorato Chris Buckland, Nigel Cattle e Jack Goessens. La prima stagione di The A List è composta da 13 episodi in cui vengono trattati i temi dell’amicizia, dell’amore e del tradimento in un’ambientazione piena di intrighi e misteri; ecco le parole della produttrice esecutiva Anne Borgen:

“The A List è un drama intenso e assolutamente coinvolgente, indirizzato ad un pubblico di adolescenti. Dan e Nina hanno creato un mondo oscuro e convincente portato alla luce dalle incredibili performance del cast composto da giovani attori. Siamo entusiasti che Netflix voglia introdurre questo ammaliante psicodramma ad un pubblico globale.“

Sebbene Netflix non si è ancora espresso circa il debutto della serie tv neo-acquisita, possiamo goderci il trailer in lingua originale per scoprire qualcosa in più sul mondo dello show; lo proponiamo qui di seguito:

Trailer Prima Stagione The A List

The A List: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura di Mia, una ragazza costretta dai genitori a frequentare un campo estivo. All’inizio, Mia non è entusiasta della scelta dei suoi, ma la sua vita al campo cambia radicalmente con l’arrivo di una ragazza misteriosa: Amber. Tra le due si instaura immediatamente una lotta per essere la “Regina del Campo“, ma Amber, in realtà, è una ragazza speciale: ha infatti dei pericolosissimi poteri che, sviluppandosi sempre di più, trasformeranno la visione idilliaca del campo estivo in un vero e proprio incubo ad occhi aperti.

Il Cast della Serie TV

Vediamo insieme chi sono gli attori protagonisti di The A List e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Lisa Ambalavanar interpreta Mia; Ellie Duckles è invece Amber. Ad accompagnarle nel cast: Rosie Dwyer nel ruolo di Alex; Jacob Dudman veste i panni di Dev; Cian Barry è Dave; Nneka Okoye interpreta Mags; Michael Ward nel ruolo di Brendan; Jack Kane veste i panni di Zac; Georgina Sadler è Petal; Benjamin Nugent interpreta Harry.

