Chi sono gli Ofenbach a Battiti Live 2019: carriera, biografia e canzoni

Tra le giovani band che hanno raggiunto il successo in pochissimo tempo spicca il nome degli Ofenbach. Il duo francese, nato nel 2014, con la hit Be mine ha fatto impazzire milioni di persone conquistando così un posto d’onore nel mondo della musica elettronica.

Belli, energici e intraprendenti, queste le caratteristiche peculiari della coppia di dj che, uniti nella vita privata da un profondo legame di amicizia, hanno creato una sodalizio professionale che sembra destinato a protrarsi ancora a lungo. Ma cosa sappiamo della vita degli Ofenbach?

La band francese: biografia e carriera

Non sono pochi passati tanti anni da quando a Parigi Dorian Lo e César De Rummel tra i banchi di scuola cercavano di imitare idoli del rock come Rolling Stones, Lez Zeppelin e Supertramp. I ragazzi, amici d’infanzia, fin dalla tenerà età hanno coltivato la passione per la musica componendo i primi brani appena adolescenti. Come spesso accade, i due artisti si perdono di vista per un lungo periodo per poi rincontrarsi al college. Con grande gioia scoprono di avere ancora in comune l’amore per la musica e in particolar modo entrambi si sono avvicinati all’elettronica.

Gli Ofenbach decidono di unire le forze e provare a raggiungere il successo lavorando assieme. Iniziano quindi a creare brani deep house che risentono anche di influenze funky e rock riuscendo nel 2017 ad ottenere il premio come Best New Talent da DJ MAG. Raggiunta una certa notorietà, il gruppo continua a farsi conoscere anche grazie al contributo di artisti famosi come Robin Schulz o Tiesto che durante i loro concerti includono nella scaletta alcuni componimenti della band.

Gli Ofenbach: le canzoni e la partecipazione a Battiti Live 2019

Oramai pienamente consapevoli delle proprie capacità, gli Ofenbach remixano canzoni famose di Bob Sinclair, Miriam Makeba, Andreas Moe e James bay e pubblicano i singoli What I Want e You Don’t Know Me. Lo strepitoso successo arriva però con Be Mine, brano che ha fatto impazzire milioni di persone in tutto il mondo.

Tra i lori componimenti più apprezzati ricordiamo anche: Latchi, Party, Paradise e Rock It. Quest’anno inoltre il duo musicale francese, assieme ad altri artisti di fama internazionale, parteciperà all’ultima tappa di Battiti Live 2019 che avrà luogo il 7 agosto a Bari.

