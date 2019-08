Chi è LP a Battiti live 2019: carriera, biografia e vero nome della cantante

Ne è passato di tempo da quando LP era un’artista semisconosciuta. La cantautrice statunitense con il suo ritmo inconfondibile ha fatto impazzire milioni di persone conquistando un posto d’onore nel panorama musicale estero e italiano.

Indie, pop, rock, adult alternative rock lo stile dell’eccentrica vocalist è un mix di generi diversi che si fondono assieme perfettamente. Ma cosa sappiamo della vita di LP?

Età, vero nome, biografia e carriera dell’artista statunitense

Capelli ricci castani, corpo longilineo e abbigliamento casual, così si presenta l’artista dall’incredibile voce. LP, pseudonimo di Laura Pergolizzi, è nata il 18 marzo del 1981 a Huntington, Long Island, sotto il segno zodiacale dei Pesci da genitori italiani. I nonni materni erano di Napoli mentre il nonno paterno era di Palermo. La vocalist fin da bambina coltiva la passione per la musica anche grazie alla madre, cantante lirica, e il padre che trasmette alla figlia l’amore per Elvis Presley e Buddy Holly.

Giovanissima e sempre in cerca di nuovi stimoli, Laura sperimenta generi diversi ascoltando band come i Beatles, Led Zeppelin, The Rolling Stones e i Nirvana. Adottato il nome d’arte LP, seppur molto apprezzata dalla critica musicale, per alcuni stenta a farsi conoscere dal grande pubblico. Nel 2001 esce l’album Heart- Shaped Scar e successivamente collabora con Linda Perry, famosa produttrice discografica statunitense.

LP: il successo con Lost on You e la partecipazione a Battiti Live 2019

Laura alterna la composizione di brani da lei cantati alla scrittura di testi per artiste di fama mondiale come Rihanna e Christina Aguilera. Successivamente pubblica il disco Into the Wild: Live at EastWest Studios. Il grande successo arriva però con il singolo Lost on You che conquista milioni di persone non solo negli USA ma anche in tutta Europa.

Tra i brani più apprezzati di LP ricordiamo: Girls Go Wild, Recovery, Other People, Strange, Suspicion, When We’re High e Switchblade. Inoltre l’artista, assieme ad altri cantanti di fama internazionale, quest’anno parteciperà all’ultima tappa di Battiti Live 2019 che avrà luogo il 7 agosto a Bari.

