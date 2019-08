Deputy: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce in Italia

Fox, il 9 maggio 2019, ha ordinato la produzione di una nuova serie tv: si tratta di Deputy, scritta da Will Beall e David Ayer. L’annuncio del debutto dello show è arrivato durante gli Upfronts 2019 e Fox ha inserito Deputy all’interno del palinsesto della stagione televisiva 2019/2020. Ci si aspetta l’uscita sulla rete televisiva americana nei primi mesi 2020. Per quanto riguarda il debutto italiano non ci sono ancora conferme ufficiali, né sappiamo quale emittente o piattaforma streaming acquisterà i diritti dello show per importarlo nel nostro Paese. Non resta dunque che attendere gli sviluppi del futuro di Deputy. La serie tv è di genere poliziesco con riferimenti al selvaggio West. Mentre attendiamo la data di uscita, possiamo goderci il trailer dello show in lingua originale, lo proponiamo qui di seguito.

Deputy: la trama

La trama di Deputy, come suddetto, porterà in un ambientazione moderna alcuni elementi del selvaggio West; ci troviamo, precisamente, nella contea di Los Angeles, dove è presente una delle forze di polizia più grandi al mondo. Tutto procede senza intoppi, quando all’improvviso muore lo sceriffo. Bill Hollister per risolvere il problema decide di mettere in atto un’antica legge diffusa proprio durante il selvaggio West. Il nuovo sceriffo, deciso a far rispettare le leggi e a non permettere ai banditi di farla franca, creerà una nuova squadra composta da agenti e poliziotti e combatterà il crimine nella contea.

Il Cast della serie TV

Scopriamo insieme quali sono gli attori annunciati per la serie tv e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show: nel ruolo del protagonista Bill Hollister troviamo Stephen Dorff; ad accompagnarlo nel cast: Yara Martinez interpreta la dottoressa Paula Reyes; Brian Van Holt nel ruolo di Cade Walker; Siena Goines veste i panni dell’ufficiale Rachel Delgado.

