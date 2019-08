All Rise: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

CBS per la stagione televisiva 2019/2020 ha dato il via alla produzione di una serie tv: All Rise, di genere legal drama con protagonisti giudici e avvocati e le loro caotiche e intriganti vite. Lo show è stato ideato da Greg Spottiswood, mentre la produzione è a cura di Warner Bros. Television. Per il momento è stato annunciato solo il debutto dell’episodio pilota che andrà in onda sul canale televisivo statunitense il 23 settembre 2019. Per quanto riguarda la data di uscita italiana, resta da vedere se lo show avrà il successo desiderato per la messa in onda di ulteriori episodi; in caso di esito positivo, dovremo attendere che una rete televisiva o piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti per importare lo show nel nostro Paese e solo allora potremo scoprire quando sarà la data di debutto dello show in Italia. Per il momento, mentre attendiamo nuove informazioni sul futuro della serie tv, possiamo goderci il trailer del primo episodio di All Rise in lingua originale; lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Prima Stagione All Rise

All Rise: la trama

La trama dello show ci porta in un ambiente molto particolare: quello legale. Giudici, procuratori, avvocati, pubblici ministri, sono alle prese con un lavoro intenso e decisi a salvaguardare i bisogni dei più deboli. Con un occhio al loro ambiente e l’altro occhio alle loro caotiche vite private, scopriremo l’interessante mondo del sistema giudiziario e chi sono le persone all’interno di esso in una moderna Los Angeles i cui cittadini sono sempre desiderosi di giustizia. Tra i protagonisti dello show spicca il personaggio del neo nominato giudice Lola Carmichael, decisa a non farsi mettere i piedi in testa dai suoi colleghi e dimostrare quanto vale nel suo lavoro.

Il Cast della serie TV

Vediamo insieme chi sono gli attori protagonisti della serie e quali personaggi interpretano all’interno dello show. Simone Missick è il giudice Lola Carmichael; Wilson Bethel interpreta Mark; Jessica Camacho veste i panni dell’avvocato Attorney Emily Lopez-Berarro; Marg Helgenberger è Judith; J. Alex Brinson interpreta Luke; Lindsay Mendez nel ruolo di Sara; Ruthie Ann Miles veste i panni di Sherri Kansky.

