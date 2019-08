United We Fall: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

ABC durante gli Upfronts 2019 ha annunciato l’arrivo di una nuova sit-com di genere family comedy: United We Fall. Stesso su ABC per la stagione 2019/2020 tra gli altri progetti è in uscita la serie tv a carattere giudiziario For Life. Tornando a United We Fall, la serie è diretta da Mark Cendrowski e prodotta da Julius Sharpe, il quale ne cura anche l’episodio pilota. Per quanto riguarda la data di uscita sulla rete televisiva americana ancora non c’è la conferma ufficiale, ma ci aspettiamo che possa debuttare durante l’autunno 2019. Per scoprire l’eventuale debutto in Italia, invece, bisogna attendere nuove informazioni, prima fra tutte quale rete televisiva o piattaforma streaming deciderà di acquistare i diritti della serie per importarla nel nostro Paese, successivamente potremmo scoprire quale sarà la data di uscita. In attesa di nuove notizie sul futuro della serie tv, possiamo svelare qualche dettaglio sulla trama dello show.

United we Fall: la trama

La serie tv come suddetto è una classica family comedy e si concentra sulle vicende della giovane Jo, suo marito Bill e sui loro figli. I due coniugi, tuttavia, lottano giorno per giorno per sostenere la propria famiglia e si ritrovano immersi in mille difficoltà. Questo soprattutto perché nel loro nucleo familiare vive non solo l’anziana madre di Bill dal carattere petulante, ma anche il resto della famiglia cattolica di Jo. I due coniugi quindi ce la mettono tutta per non perdersi d’animo e dare una svolta alla propria vita di coppia.

Il cast della serie TV

Vediamo insieme chi sono gli attori protagonisti all’interno dello show e quali personaggi interpretano rispettivamente: a interpretare il capo-famiglia Bill è l’attore canadese Will Sasso; ad accompagnarlo nel cast: Christina Vidal è Jo, la moglie di Bill; Jane Curtin è invece la petulante e anziana madre di Bill; Jason Michael Snow veste i panni di Gary; Ella Grace Helton nel ruolo della piccola Emily.

