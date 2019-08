Grey’s Anatomy 16: cast, chi potrebbe tornare. Le anticipazioni

Il 26 settembre 2019 torna su ABC una delle serie tv più longeve degli ultimi anni: si tratta del medical drama Grey’s Anatomy. Lo show ideato da Shonda Rhimes è arrivato alla sua sedicesima stagione e senza dubbio Grey’s Anatomy rappresenta uno dei medical drama più seguiti e amati di sempre che ha scolpito nel cuore dei fan di tutto il mondo le emozioni delle storie d’amore, degli intrighi e dei caratteri dei personaggi che hanno generato un vero e proprio affetto nell’anima del pubblico. Una notizie particolare e speciale, per la gioia dei fan, è stata annunciata dalla sceneggiatrice Krista Vernoff: sono in molti a sperare in un ritorno di qualche protagonista o personaggio secondario all’interno dello show e stando alle parole della sceneggiatrice è molto probabile che ciò possa accadere. Ecco il commento ufficiale sulla faccenda:

“C’è qualcuno che spero possa fare la sua ricomparsa quest’anno, ma è un grande forse. Ci sto provando“

Ovviamente la showrunner non si è sbilanciata sull’identità del personaggio nè ha rilasciato dettagli su che tipo di ruolo potrebbe avere all’interno della serie tv. Difficile dunque dire chi sia la persona in questione e se si tratta di un vero e proprio ritorno presso il Grey Sloan Memorial Hospital o se vedremo una diversa linea temporale in cui incontreremo qualche personaggio che non è più in vita. Non resta che attendere settembre per scoprire se la Vernoff sarà riuscita nel suo intento e chi dei tanti protagonisti che hanno abbandonato il cast farà il suo ritorno all’interno dello show. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia, invece, ancora non ci sono conferme ufficiali da parte di FoxLife; bisognerà quindi attendere un po’ di tempo prima di vedere lo show nel nostro paese.

United We Fall: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Grey’s Anatomy: Anticipazioni

Per quanto riguarda la trama della nuova stagione del medical drama è probabile che si incentrerà sul tema della famiglia. Inoltre in questa stagione i drammi saranno ridotti all’osso in quanto il clima dominante sarà quello del divertimento e della spensieratezza. Quasi certamente, inoltre, ci saranno più contatti con Station 19, anche in vista di una storia d’amore che legherà le due serie. L’appuntamento è quindi rivolto al 26 settembre. Buona visione.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it