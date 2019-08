Hunter B drone: velocità, caratteristiche e dettagli. Come funziona

Il Ministro della difesa Russo ha annunciato che il Su-70, meglio conosciuto come drone militare Hunter-B, ha avuto il suo battesimo del cielo. Il video che è stato diffuso mostra un filmato di circa 20 minuti in cui si vede il veicolo che vola, in una località tenuta segreta dai russi, ad una altitudine di circa 600 metri. Ma di che cosa si tratta e a cosa serve questo veicolo? Qual è il suo peso, la sua velocità e come funziona. Ecco i dettagli.

Hunter B drone: a che cosa serve il velivolo

L’agenzia di comunicazione ha affermato che si tratta di un drone Stealth, ovvero un velivolo in grado di volare senza essere intercettato da radar o altre tecnologie di rilevamento. Tuttavia non sono pochi gli esperti che sollevano perplessità e dubbi riguardo la sua non rilevabilità. La posizione del motore, le dimensioni e l’altezza dell’antenna, suggeriscono il contrario, ovvero una facilità nella rilevazione da strumentazioni anche poco sofisticate. Per quanto riguarda le dimensioni e il peso del velivolo, si parla di una apertura alare di circa 19 metri mentre il peso viene stimato attorno alle 20 tonnellate, insomma non proprio piccolo.

Hunter B drone: che velocità riesce a raggiungere e le specifiche del motore

A che velocità può arrivare il gioiellino militare made in Russia? La risposta ce l’abbiamo ed è: 1000 chilometri all’ora. Una velocità assurda che, se confermata, permetterà al velivolo di coprire lunghe distanze in pochissimo tempo. Il motore viene spinto da una Turboventola Saturn AL-23. Non vengono fornite altre informazioni dato che un’arma del genere costituisce un vantaggio per chi la possiede. Essendo un veicolo militare di provenienza Russa (il paese non fa filtrare mai troppe informazioni), pensiamo che queste saranno le uniche informazioni di dominio pubblico.

Francesco Somma

