The Crown 3: trama, cast e anticipazioni. Quando esce su Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita della terza stagione di The Crown, prevista sulla piattaforma del colosso streaming per il 17 Novembre. Ci sono un paio di novità su come verrà composta questa nuova stagione. La prima riguarda il cast: esso sarà completamente diverso dalle prime due stagioni; di seguito il commento di Claire Floy, l’ormai ex regina Elisabetta II:

“Dopo due stagioni, è finita, me ne vado. Si stanno sbarazzando di tutti noi. Non so come progetteranno di farlo, ma sono un gruppo di registi e produttori incredibili. Sarà qualcosa di diverso ed emozionante.“

Anche il creatore dello show Peter Morgan ha lasciato una dichiarazione sul perché sia stato deciso tale cambiamento:

“La cosa bella di Claire è la sua giovinezza. Non puoi chiedere a qualcuno di recitare come una donna di mezza età. Ognuno deve metterci il proprio peso degli anni. Quello che sentiamo a 50 anni è diverso rispetto a ciò che proviamo a 30 anni.“

La seconda novità che interessa la nuova stagione di The Crown riguarda gli episodi. Questi saranno sempre del numero 10, ma verranno girati back to back con quelli della quarta stagione, in altre parole i 20 episodi saranno girati senza interruzione, in maniera tale da abbattere i costi di produzione. Sebbene la terza stagione di The Crown sia alle porte, ancora non è stato rilasciato un vero e proprio trailer, bensì il semplice annuncio della data di debutto su Netflix, eccolo qui di seguito.

Annuncio Debutto Terza Stagione di The Crown

The Crown 3: la trama

Molto probabilmente la terza stagione di The Crown ripartirà dagli ultimi eventi accaduti nella stagione precedente, ossia dopo la nascita del principe Edoardo nel 1964. La trama, stando alle anticipazioni, ricoprirà una regione storica che va dal 1964 al 1977. In questa fetta di tempo saranno moltissimi gli eventi storici che osserveremo all’interno dello show. Tra i tanti, vedremo la salita al potere di Harold Wilson, il Primo Ministro del Regno Unito che ottenne la carica per ben due mandati; il divorzio tra la principessa Margherita e il conte Antony Armstrong-Jones; lo sciopero dei minatori avvenuto nel 1972 e molto altro ancora.

Il Cast della serie TV

Come suddetto, il cast della terza stagione di The Crown sarà quasi completamente rinnovato; vediamo chi saranno i nuovi attori e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show: Olivia Colman interpreterà la Regina Elisabetta II; Helena Bonham Carter sarà la Principessa Margherita; Tobia Menzies vestirà i panni del Principe Filippo; Jason Watkins avrà il ruolo del Primo Ministro Harold Wilson; Ben Daniels interpreterà Antony Armstrong – Jones; Erin Doherty sarà la Principessa Anna; Josh O’Connor vestirà i panni di Principe Carlo; Marion Bailey avrà il ruolo della Regina Madre; Emerald Fennell interpreterà Camilla Shand, Duchessa di Cornovaglia.

