Russian Doll 2: trama, cast, anticipazioni. Quando esce su Netflix

A grande sorpresa per i fan, l’attrice protagonista di Russian Doll Natasha Lyonne ha svelato sul suo account instagram che la serie tv è stata rinnovata per una seconda stagione, sebbene è ancora troppo presto per conoscere la data di debutto dello show. L’annuncio ufficiale è arrivato durante un evento in Arizona da Cindy Holland, vice presidente dei contenuti originali Netflix. Ecco le parole della Lyonne per quanto riguarda il futuro di Russian Doll:

“Credo che abbiamo alcune idee. Ho sicuramente delle idee per creare una antologia di avventure per la nostra Nadia. Forse è tutta una grande idea. Ovviamente, tutti noi abbiamo dato un certo tono al cuore e all’anima dello show, quindi vorrei continuare a lavorare in questo modo. L’idea che ci avrebbero seguito su questo tragitto, dovessimo saltare da questa scogliera, mi fa molto divertire.“

Stando alle dichiarazioni, possiamo dire che trattandosi di una serie antologica, la storia della prima stagione si è effettivamente conclusa, ma ci saranno nuove straordinarie e bizzarre avventure pronte a regalare al pubblico singolari emozioni.

Russian Doll 2: la trama

Siccome il rinnovo è stato annunciato da poco, bisognerà ancora attendere qualche settimana o mesi per scoprire di cosa parlerà la seconda stagione di Russian Doll. Poiché inoltre stiamo parlando di una serie antologica, non possiamo intuire da dove partirà il secondo ciclo di episodi, giacché l’avventura della prima stagione si è conclusa. Possiamo però ipotizzare che Natasha Lyonne sarà ancora presente nei panni di Nadia e sebbene quest’ultima potrebbe non essere il volto principale, sicuramente lo show sarà ancora caratterizzato da quel black humor che ha colpito nel cuore i fan. In attesa di nuove notizie, vediamo insieme quali attori torneranno nel corso della seconda stagione.

Il Cast della serie TV

Ecco i nomi degli attori e dei personaggi da loro interpretati all’interno dello show: Natasha Lyonne veste i panni di Nadia; Greta Lee è Maxine; Elizabeth Ashley interpreta Ruth; Rebecca Henderson nel ruolo di Lizzy; Charlie Barnett veste i panni di Alan; Yul Vazquez è John. Probabilmente troveremo anche dei nuovi personaggi; non resta che attendere qualche notizia in più sulla prossima stagione di Russian Doll.

