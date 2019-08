Ford Edge 2019: prezzo, caratteristiche e dimensioni. La scheda

Il SUV americano dal design profondamente americano, cambia e si adegua a quel look che è un po’ anche europeo. Il suo arrivo sul nostro mercato è datato 2016, già in quella occasione era stato capace di stupire un po’ tutti per le dimensioni e la potenza. Questa versione del 2019 sarà stata capace di convincere gli scettici e di migliorarsi ulteriormente? Andiamo a vedere tutti i dettagli sulla Edge Biturbodiesel.

Ford Edge 2019: il restyling europeo che limita l’accento americano

Quello che viene accentuato, come per le altre autovetture Ford, una su tutte la Kuga, è il family feeling, il quale si percepisce già guardando la parte frontale. Sono stati rivisti i gruppi ottici, sono state aggiornate le griglie anteriori e anche i paraurti sono stati rinnovati. La nuova calandra rende l’auto più muscolosa ma anche più moderna. Nella parte intorno alla targa c’è una linea di design del tutto nuovo, per il resto è sempre il solito stile americano, caratterizzato dall’identità Ford. Il cofano alto è senz’altro una di questi tratti distintivi.

Ford Edge 2019: motori, interni e sistemi di sicurezza

Le migliorie ci sono e si vedono, presto si potranno anche toccare con mano. La Edge 2019 viene declinata in tre allestimenti: Titanium, Vignale e St-line. La prima versione predilige l’eleganza, la seconda è l’esclusivo look Vignale mentre la variante più sportiva e performante è la St-line. Nuovo anche il propulsore EcoBlue 2.0 da 238 CV, sistema bi-turbo con cambio automatico a 8 rapporti. La Edge sperimenta anche i nuovi sistemi di aiuto alla guida ADAS, attraverso l’esclusivo Ford Co-Pilot360. Tra Cruise Control adattivo e sistema di mantenimento della corsia, c’è anche spazio per la Connettività, con gli ormai noti Apple Car Play e Android Auto. Per quanto riguarda il prezzo partiamo da una base di 50.400,00€ a salire, per tutti gli altri allestimenti.

