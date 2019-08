Huawei: ecco EMUI 10, tutti i dettagli dell’aggiornamento

A Dongguan, il 9 agosto si è tenuto il Devolopers Congress, in questa occasione l’azienda cinese Huawei ha illustrato le specifiche dell’aggiornamento EMUI 10. Prima di vederlo all’opera occorrerà aspettare un altro po’ di tempo, una prima fase interna di test, in versione Beta, inizierà l’8 settembre sulla generazione P30 e sulla prossima generazione Mate. Le novità dell’update sono sostanzialmente tre: una nuova UI, una nuova logica di funzionamento e una modalità dark per sfruttare di più i display AMOLED e per un maggior comfort visivo. Scopriamo tutti i dettagli.

Huawei: cos’è la tecnologia distribuita di EMUI 10

Una delle peculiarità è la nuova tecnologia che EMUI 10 sfrutta per permettere agli utenti di fare videochiamate da ogni dove e ogni qualvolta che vogliono, con risoluzione HD. Se si sta facendo una videochiamata e arriva un’altra videochiamata, gli utenti potranno rispondere tramite una TV o da dispositivi montati su veicoli o mandare un messaggio in tempo reale. EMUI sfrutta anche la tecnologia distribuita, ovvero la capacità di smartphone e pc di condividere uno schermo, per uno scambio di dati veloce e ottimale. Per la tecnologia distribuita è necessaria la giusta parte hardware per permettere lo scambio di dati. L’azienda cinese inoltre presta sempre attenzione alla sicurezza, tutte le comunicazioni tra dispositivi saranno coperte da crittografia end-to-end.

Huawei: il look rivisitato di EMUI 10

Il look è stato completamente rivisto a partire dalla funzione Always on display, quest’ultimo è stato aggiornato in ogni tema, c’è addirittura un mercato che permette agli sviluppatori di creare i loro temi e di venderli. Anche le icone sono state modificate, saranno leggermente meno tonde e si adatteranno più facilmente. Le impostazioni inoltre sono state divise in Tab molto funzionali e semplici da usare.

