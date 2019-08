The Morning Show: trama, cast, anticipazioni. Quando esce la serie TV

Tra i primi prodotti con cui Apple desidera lanciare la sua nuova piattaforma streaming Apple+ spicca The Morning Show. La serie tv parte da un’idea originale di Michael Ellenberg, ma è anche liberamente ispirata all’opera Top Of The Morning, scritta da Brian Stelter da cui Michael ha estrapolato materiale aggiuntivo. Alla sceneggiatura lavora anche Kerry Ehrin, mentre lo show è diretto da Mimi Leder. Per The Morning Show sono già state annunciate due stagioni composte da 10 episodi ciascuna e, come suddetto, sarà una delle serie di debutto della prossima piattaforma streaming Apple+ insieme a See (serie con protagonista Jason Momoa). Tuttavia Apple ancora non ha annunciato la data di uscita della serie, ma la piattaforma streaming dovrebbe essere disponibile per l’autunno 2019, stesso periodo in cui anche Disney dovrebbe lanciare la sua piattaforma streaming. Per scoprire il giorno preciso del debutto della serie dovremo ancora attendere un po’ di tempo. Nel frattempo Apple ha rilasciato il trailer di The Morning Show, da godere in lingua originale; lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Prima Stagione The Morning Show

The Morning Show: la trama

La trama della serie tv è incentrata sulle figure di alcuni individui speciali che aiutano l’america a “svegliarsi” al mattino fornendo loro le news quotidiane. Scopriremo le vicende che affronteranno tali protagonisti pronti ogni giorno ad andare in onda e parlare al popolo americano. Altri dettagli ci vengono forniti dalla stessa attrice protagonista Jennifer Aniston, ecco le sue parole ufficiali:

“Attraverso la lente di quelle persone in debito di sonno, con un eccesso di adrenalina posizionate davanti e dietro la telecamera, offriamo uno sguardo onesto sulle complicate relazioni tra donne e uomini sul posto di lavoro e affrontiamo conversazioni che la gente ha paura di intrattenere, a meno che non avvengano a porte chiuse.“

Russian Doll 2: trama, cast, anticipazioni. Quando esce su Netflix

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jennifer Aniston veste i panni di Alex Levy; Reese Witherspoon interpreta Bradley Jackson; Steve Carell è Mitch Kessler; Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Hannah Shoenfeld; Billy Crudup veste i panni di Cory Ellison; Néstor Carbonell interpreta Yanko Flores; Mark Duplass è Chip Black; Bel Powley nel ruolo di Claire Conway; Karen Pittman veste i panni di Mia Jordan; Desean Terry interpreta Daniel Henderson.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it