Supercoppa Europea 2019: stasera a Istanbul tempo di Liverpool-Chelsea

È tempo di grande calcio. Stasera alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si disputerà la finale di Supercoppa Europea 2019 Liverpool-Chelsea. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 e sarà un match molto atteso anche per vedere all’opera Stephanie Frappart, l’arbitro francese che dirigerà l’incontro. La trentottenne parigina sarà il primo fischietto donna a dirigere una finale UEFA e sarà coadiuvata anche da un’assistente italiana, Manuela Nicolosi, oltre all’irlandese Michelle O’Neill.

Il match si preannuncia combattuto ed equilibrato, con i Reds favoriti sui Blues. Il Liverpool ha cominciato la propria stagione da campione europeo in carica con la sconfitta in finale di Community Shield ai calci di rigore contro il Manchester City, mentre l’esordio in Premier è stato dolce grazie alla roboante vittoria casalinga ai danni del neopromosso Norwich. Discorso inverso invece per il Chelsea. Esordio amaro per Lampard in campionato, vista la pesante sconfitta maturata all’Old Trafford, casa del Manchester United.

Ma stasera si azzera tutto. In palio c’è un ambitissimo titolo europeo che darà sicuramente morale a chiunque lo vinca e soprattutto la convinzione di poter lottare su alti livelli anche per il resto della stagione.

Il club del Merseyside con le tre vittorie del 1977, 2001 e 2005 è la squadra inglese con più successi nella competizione. Per il club della capitale inglese invece un solo successo, risalente all’ormai lontano 1998. Chi sarà a succedere nell’albo d’oro all’Atletico Madrid?

LEGGI ANCHE: Icardi, futuro ancora in bilico. Lui vuole la Juve, l’offerta Roma è migliore

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane

Allenatore: Klopp

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Kante, Jorginho; Pedro, Mount, Pulisic; Giroud

Allenatore: Lampard

Dove vedere la finale di Supercoppa Europea 2019 in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Canale 5, mentre per gli abbonati sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

In streaming si potrà vedere su Mediaset Play (gratis), Sky Go e Now TV.

