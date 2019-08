See: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv con Jason Momoa

Tra le serie tv pronte a uscire sulla nuova piattaforma streaming di Apple spicca “See“, annunciata dall’azienda della mela morsicata durante la presentazione della sua piattaforma tenutasi a Cupertino il 25 Marzo 2019. Lo show si identifica nel genere fantasy ed è stato scritto da Steven Knight, il quale ha già lavorato con un altro titolo di successo (trattasi di Peaky Blinders), mentre alla regia troviamo Francis Lawrence. La prima stagione di See conta 10 episodi e, nonostante Apple non abbia ancora annunciato ufficialmente la data di uscita, è probabile che lo show debutterà nel periodo di Autunno, quando Apple sarà pronta a rilasciare la sua nuova piattaforma streaming. Per quanto riguarda invece il debutto in Italia bisognerà attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming acquisti i diritti per importare lo show nel nostro Paese. In attesa di ulteriori informazioni sul futuro di See, possiamo scoprire qualche dettaglio in più sulla trama.

See: la trama

Come suddetto, See è una serie tv di genere fantasy. Ci troviamo infatti in un’ambientazione di un futuro imprecisato in cui un virus ha eliminato quasi tutti gli esseri viventi sul pianeta. Gli ultimi esseri umani in vita, tuttavia, hanno perso il senso della vista. I sopravvissuti tenteranno quindi di ricostruire un mondo che possa essere percepito anche senza il senso della vista. Ecco il commento di uno dei protagonisti dello show, Jason Momoa, su ciò che caratterizza la visione di See:

“Provate a pensare al mondo in questo modo: ascoltato, toccato, annusato, sentito. Immaginate ogni esperienza dell’essere umano a vostra disposizione — amore, gioia, scoperta, disperazione e casa — immaginate tutto ciò vissuto in questo modo… senza vedere.“

Il progetto di questa serie tv oltre a presentare un nuovo mondo vuole porre dei quesiti filosofici al pubblico: come cambierebbe l’esistenza umana se questa perdesse il senso della vista? Non riuscire a vedere il mondo, cambia la natura umana? Quanta dell’esperienza che acquistiamo nel tempo è visuale?

Questo e molto altro verrà approfondito durante lo show, assolutamente una chicca da non perdere!

The Morning Show: trama, cast, anticipazioni. Quando esce la serie TV

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di See e quali personaggi interpretano all’interno dello Show: Jason Momoa veste i panni del leader guerriero Baba Boss; Alfre Woodard è Paris, sacerdotessa e consigliera di Baba Boss; Yadira Guevara-Prip interpreta Bow Lion; Nesta Cooper nel ruolo di Haniwa; Sylvia Hoeks interpreta Queen Kane; Archie Madekwe è Kofun; Christian Camargo veste i panni di Tamacti Jun; Hera Hilmar nel ruolo di Maghra.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it