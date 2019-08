Peaky Blinders 5: trama, cast, anticipazioni. Quando esce su Netflix

BBC One è pronta a portare sul piccolo schermo la nuova stagione di una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni: stiamo parlando di Peaky Blinders. Iniziamo subito col dare una buona notizia ai fan: stando alle parole del creatore dello show Steven Knight la quinta non sarà l’ultima stagione della serie, bensì Knight ha tutte le intenzioni di lavorare ad altre due stagioni e chiudere il cerchio nella settima. Tuttavia, manca ancora l’annuncio ufficiale, ma noi siamo ottimisti. Peaky Blinders debutterà sul network inglese il 25 agosto 2019, mentre per quanto riguarda l’uscita in italiano, dovremo attendere un paio di mesi, il tempo che il finale di stagione sia mandato in onda nel Regno Unito, dopodiché il colosso streaming Netflix provvederà ad aggiungere la quinta stagione all’interno del suo catalogo. In attesa di vedere Peaky Blinders comodamente da casa, possiamo già goderci il trailer della nuova stagione in lingua originale, lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Quinta Stagione Peaky Blinders

Peaky Blinders 5: la trama

La nuova stagione di Peaky Blinders partirà dagli eventi successivi alla crisi finanziaria avvenuta nel 1929. In questo periodo storico tante sono le opportunità, ma altrettante possono essere le sventure in cui incappare. Tommy Shelby verrà fermato da un importante uomo politico inglese e capirà che le sue azioni produrranno effetti non solo sulla propria famiglia, ma anche sull’intera nazione. Osserveremo quindi una nuova sfida per la famiglia Shelby che vedrà la propria vita intrecciarsi con la politica inglese e anche europea.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora quali attori torneranno all’interno dello show e quali personaggi sono da loro interpretati: Cillian Murphy veste i panni di Tommy Shelby; Helen McCrory è la zia Polly; Paul Anderson interpreta Arthur Shelby; Sophie Rundle nel ruolo di Ada Shelby; Kate Phillips interpreta Linda Shelby; Natasha O’Keeffe nel ruolo di Lizzie Stark; Aidan Gillen è Aberama Gold; Jack Rowan veste i panni di Bonnie Gold; Charlie Murphy interpreta Jessie Eden; Kingsley Ben-Adir nel ruolo di Col Ben Younger; Harry Kirton è Finn Shelby; Packy Lee interpreta Johnny Dogs; Ned Dennehy veste i panni di Charlie Strong; Ian Peck nel ruolo di Curly; Benjamin Zephaniah è Jeremiah Jesus.

