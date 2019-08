Xiaomi Mi 9T Pro: il nuovo flagship killer dell’azienda cinese

Solo il mese scorso la casa produttrice cinese aveva lanciato in Italia, il modello Mi 9T. Il prezzo di questo smartphone è stato fissato a 329€, che, tutto sommato, per le caratteristiche che offre, non è poi così male. Sul possibile arrivo di un Mi 9T Pro l’azienda non si era espressa. Roland Quandt, un famoso leaker, ha parlato dell’arrivo di questo dispositivo mobile in Europa. Sarà vero? Andiamo a scoprire le caratteristiche e qualche informazione in più sul lancio.

Xiaomi Mi 9T Pro: i prezzi del flagship killer

Le informazioni che circolano in questi giorni non sono solo relative alla data di lancio, sono piuttosto concentrate invece sul prezzo. Il Mi 9T Pro potrebbe arrivare in Italia ad un prezzo di 429€ nel taglio con 6 GB di RAM e con 64 GB di memoria interna; lo stesso prezzo andrebbe a lievitare nella versione 6/128 fino a 479€ circa. Quella di cui non si parla è la variante con 8 GB di RAM e 256 di ROM. La versione con le specifiche maggiorate dovrebbe essere una possibilità concreta sia per il Mi 9T Pro che per il RedMi K20.

Xiaomi Mi 9T Pro: alcune delle specifiche tecniche

Non tutte le specifiche sul Mi 9T Pro sono venute fuori. Al momento ne conosciamo solo alcune, la prima riguarda il processore, il SoC Snapdragon 855, le memorie non sono le nuovissime e tecnologiche 3.0 ma le 2.1. La novità più importante, forse, riguarda la fotocamera e il suo sensore principale. La lente della fotocamera posteriore dello smartphone sarà targata Sony, il sensore IMX 586. Nelle prossime settimane verranno sicuramente rilasciate maggiori informazioni che, pian piano, completeranno il disegno dello smartphone.

