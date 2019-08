The Rain 3: trama, cast, anticipazioni. Quando esce su Netflix

Netflix ha annunciato il rinnovo di una serie tv: The Rain. La terza stagione sarà l’ultima dello show concludendo l’avventura iniziata due anni fa. Considerando che la seconda stagione ha avuto un ciclo di 6 episodi, per l’ultima stagione il numero delle puntate potrebbe variare tra 6 e 10. Per quanto riguarda invece l’uscita, probabilmente Netflix adotterà la strategia degli anni precedenti e quindi l’ipotesi più accreditata è quella di vedere The Rain 3 sul catalogo del colosso streaming nel periodo di Maggio. Poiché le riprese per la terza stagione ancora devono avere inizio, non è ancora disponibile un trailer.

The Rain 3: la trama

Considerando che la seconda stagione di The Rain ha da poco debuttato sulla piattaforma streaming di Netflix e che le riprese per la terza stagione ancora devono iniziare non ci sono molte informazioni sulla trama della prossima e ultima stagione della serie tv. Quello che è certo è che avremo le risposte ai molti misteri lasciati in sospeso nel corso dello show e sicuramente scopriremo le sorti non solo di Rasmus e i suoi compagni, ma anche dell’intera umanità. Di seguito riportiamo la trama originale che ha dato il via alla nascita dello show:

“Quando un virus portato dalla pioggia cancella quasi tutti gli umani in Scandinavia, Simone e il fratello Rasmus si rifugiano in un bunker. Sei anni più tardi, escono alla ricerca del padre, uno scienziato che li ha lasciati lì dentro senza mai tornare. Sul loro cammino incontrano un gruppo di giovani sopravvissuti. Insieme viaggiano tra la Danimarca e la Svezia per trovare un luogo sicuro e il papà dei fratelli. Infatti, l’uomo potrebbe avere tutte le risposte e la cura.“

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Rain e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Lucas Lynggaard Tønnesen è Rasmus; Alba August interpreta Simone; Mikkel Følsgaard veste i panni di Martin; Lukas Løkken nel ruolo di Patrick; Sonny Lindberg è Jean; Natalie Madueño interpreta Fie; Evin Ahmad veste i panni di Kira; Johannes Bah Kuhnke nel ruolo di Sten; Clara Rosager è Sarah.

