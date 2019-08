You 2: trama, cast, anticipazioni. Quando esce la serie tv

You è una serie tv Lifetime che ha riscosso un notevole successo, grazie anche all’intervento di Netflix che ne ha acquistato i diritti di distribuzione portando lo show sotto gli occhi di tutto il mondo. Giacché fin dall’inizio You ha colpito nel cuore numerosi fan, il rinnovo per una seconda stagione era più che prevedibile. Lo show si basa sul romanzo di Caroline Kepnes. Per il momento non abbiamo informazioni su quando uscirà la nuova stagione sul colosso streaming Netflix, né abbiamo idea sul numero di episodi che andrà a comporre il prossimo ciclo. Possiamo tuttavia ipotizzare qualcosa in più sulla trama, dal momento che prenderà spunto dal secondo romanzo di Kepnes.

You 2: la trama

Nell’episodio finale di You, Joe ha alla fine tolto la vita a Beck e ha pubblicato il libro che la ragazza ha scritto durante il suo periodo di prigionia facendo in modo che la colpa ricadesse sul dottor Nicky, il quale verrà arrestato. Tutto sembra filare liscio per Joe, quando una vecchia conoscenza si presenta al suo negozio: si tratta di Candice, la sua ex fidanzata. La seconda stagione dovrebbe ripartire da qui, ma non è tutto: stando a quanto accade nel libro di Caroline Kepnes, il protagonista Joe si trasferirà a Los Angeles, una città che a primo impatto non sembra essere l’ideale per il libraio. Probabilmente vedremo un cambio di scenario; ecco le parole della showrunner di You sul futuro del protagonista dello show:

“Joe Goldberg arriva ad LA e lui è un irriducibile newyorkese, perciò non posso dire che giungerà in città e si innamorerà all’istante del luogo. Almeno non a prima vista, non è proprio il tipo di città che fa per Joe.“

Il Cast della serie TV

Il cast di You 2 si arricchirà di nuove presenze: vediamo chi sono gli attori e quali personaggi interpreteranno all’interno della seconda stagione dello show: Penn Badgley interpreterà Joe Goldberg; Victoria Pedretti sarà Love Quinn; James Scully vestirà i panni di Forty Quinn; Jenna Ortega ricoprirà il ruolo di Ellie; Adwin Brown interpreterà Calvin; Robin Lord Taylor sarà Will; Marielle Scott vestirà i panni di Lucy; Chris D’Elia ricoprirà il ruolo di Henderson; Melanie Field interpreterà Sunrise; Magda Apanowicz sarà Sandy.

