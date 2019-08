Rugani, futuro ancora da decidere. C’è la Roma e… il Barcellona

Non è mai stato propriamente al centro del progetto della Juventus, ma Daniele Rugani in questi anni è riuscito comunque a ritagliarsi degli spazi importanti in maglia bianconera. Arrivato nell’estate 2015 dopo l’ottima esperienza in massima serie con l’Empoli, il difensore è stato spesso accostato ad altre squadre in queste ultime sessioni di mercato. Alla fine arrivò la decisione di rinnovare con la Vecchia Signora, ma entro le prossime settimane il giocatore toscano potrebbe davvero lasciare i campioni d’Italia.

LEGGI ANCHE: Mariano Diaz è l’alternativa a Correa per l’attacco del Milan

Le due pretendenti di Rugani

Roma e Monaco sono le squadre più focalizzate ad acquistarlo, ma i monegaschi sembrerebbero star decidendo di abbandonare l’opzione. Secondo Tuttosport, oltre alla destinazione romana per Rugani ci sarebbe anche l’interesse niente meno che addirittura del Barcellona.

I blaugrana avrebbero bisogno di un centrale di scorta e il bianconero sarebbe il profilo ideale. Già seguito nel passato recente, ora con l’arrivo di De Ligt e Demiral alla corte di Sarri i catalani potrebbero regalarsi il classe ’94, con il benestare della Juventus che lo reputa ormai un esubero. Sempre secondo lo stesso giornale, l’uomo mercato Fabio Paratici sarebbe volato a Barcellona per discutere dell’affare.

Rischia di perdere un altro obiettivo di mercato in quel reparto la Roma, che ha già fallito gli assalti a due difensori di calibro internazionale quali Toby Alderweireld del Tottenham e Dejan Lovren del Liverpool. I giallorossi non si sono accontentati del solo acquisto di Mancini in quella zona di campo e in queste ultime due settimane di mercato cercheranno ad ogni costo di piazzare un nuovo colpo per la retroguardia di Fonseca.

Non sembra dunque voler puntare su Rugani mister Sarri, che lo ha già allenato alla grande in quel di Empoli. Le buone prestazioni nel precampionato di Demiral hanno convinto la Juve a trattenerlo, mettendo così di conseguenza il lucchese alla porta.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it