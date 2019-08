The Resident 3: trama, cast, anticipazioni. Quando esce la serie tv

Fox ha ordinato il rinnovo per una serie tv medical drama che sta riscuotendo un notevole successo tra i fan del genere: stiamo parlando di The Resident. L’annuncio della terza stagione dello show è arrivato prima ancora del finale della seconda stagione, per la gioia dei fan. The Resident ha raggiunto una media di spettatori di 7,7 milioni, perciò era prevedibile il rinnovo dello show. Considerando il successo della seconda stagione, è probabile che anche la terza raggiungerà il numero di 22 episodi dalla durata classica di 40 minuti ciascuno. Per quanto riguarda il debutto del prossimo ciclo di episodi, Fox ha confermato l’uscita per fine settembre, mentre per vedere la serie tv in italiano, dovremo aspettare circa un mese prima che Fox Life la proporrà nel suo palinsesto. Ricordiamo inoltre che lo show ha debuttato anche su rai 1 in estate. Michael Thorne, presidente di Fox Entertainment ha inoltre voluto dire la sua sul prodotto, rassicurando che lo show avrà un futuro roseo e ancora lungo; ecco le sue parole ufficiali:

“Amy Holden Jones, Todd Harthan e la squadra dietro The Resident continuano a portare in scena le loro storie brillanti, rivelando sia i successi, sia le tragedie che accadono all’interno del mondo della medicina. Matt Czuchry, Emily VanCamp e Bruce Greenwood, assieme al resto del cast stellare, hanno sviluppato dei personaggi ricchi e convincenti attraverso le loro performance sentite. Vogliamo ringraziare il nostro partner nella produzione 20th Century Fox Television, che ha guidato queste serie TV straordinarie. Sia 911 che The Resident hanno ancora molte storie da raccontare e non vediamo l’ora di sottoporle ai fan, la prossima stagione.“

The Resident 3: la trama

Per il momento è difficile dire qualcosa su quel che riguarda la trama della terza stagione di The Resident. Bisognerà attendere ancora un po’ di tempo e soprattutto l’inizio delle riprese, prima che qualche informazione possa giungere sul web. Quel che possiamo ipotizzare è che continuerà la battaglia contro la corruzione nel mondo della medicina e si entrerà ancora più in profondità nella vita dei personaggi e le loro relative sfide private e professionali.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora quali sono i personaggi della serie tv e da quali attori sono interpretati all’interno dello show: Matt Czuchry è il dottor Conrad Hawkins; Emily VanCamp interpreta Nicolette Nevin; Manish Dayal veste i panni del dottor Devon Pravesh; Bruce Greenwood nel ruolo del dottor Randolph Bell; Shaunette Renée Wilson è la dottoressa Mina Okafor; Malcolm-Jamal Warner interpreta il dottor AJ Austin; Tasso Feldman veste i panni del dottor Irving Feldman; Jane Leeves nel ruolo della dottoressa Kitt Voss.

