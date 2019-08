The Umbrella Academy 2: trama e anticipazioni. Quando esce su Netflix

The Umbrella Academy 2: trama, cast, anticipazioni. Quando esce su Netflix

Erano in molti a chiedersi se la serie tv ispirata al fumetto del cantante dei My Chemical Romance Gerard Way avesse avuto oppure no un seguito, considerando il cliffhanger della prima stagione. Il 2 aprile 2019 Netflix rassicura i fan: la seconda stagione di The Umbrella Academy si fa! Le riprese sono iniziate a Giugno a Toronto. Di solito Netflix lascia passare qualche settimana prima di esprimersi sul futuro di uno show, questo soprattutto per capire quanto seguito ha una serie tv e se vale la pena rinnovarla o cancellarla. Fortunatamente per i fan di The Umbrella Academy, il futuro della serie tv ha avuto un riscontro positivo. Per quanto riguarda la data di uscita è ancora troppo presto per avere un’informazione ufficiale: trattandosi di una serie tv su supereroi, la post-produzione di effetti speciali tende ad essere piuttosto lunga. Lo showrunner Steve Blackman ha infatti dichiarato che il lavoro sarà portato a termine dopo circa 18 mesi, portando quindi The Umbrella Academy a un possibile debutto intorno l’autunno 2020. Blackman ha inoltre aggiunto che per quanto riguarda la trama dello show vuole rimanere più fedele possibile al fumetto ideato da Gerard Way, il quale ha in mente un totale di 8 volumi. Se il futuro della serie tv sarà roseo e fortunato è probabile quindi che arriverà anch’essa a un totale di 8 stagioni.

The Umbrella Academy 2: la trama

Il finale della prima stagione di The Umbrella Academy ci ha lasciato tutti con il fiato sospeso, con un cliffhanger che vede i protagonisti sfuggire all’apocalisse approdando in un passato imprecisato. Molto probabilmente scopriremo quel che ha vissuto numero 5 nel pilot della serie tv e sicuramente l’obbiettivo dei nostri eroi sarà quello di aiutare Vanya a non soccombere ai suoi poteri distruttivi; inoltre bisognerà affrontare l’organizzazione del futuro contro cui combatte lo stesso numero 5, decisa a veder realizzata l’apocalisse. C’è ancora molto da scoprire e ci aspettiamo una seconda stagione ricca di eventi e colpi di scena da mantenerci incollati allo schermo.

